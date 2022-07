En caso que la justicia de Puerto Rico lo encuentre culpable, Ricky Martin pasaría hasta 50 años en la cárcel por delito de incesto. | Fuente: AFP

Ricky Martin enfrenta una denuncia por violencia doméstica y presuntos actos de acoso. Aunque el nombre del demandante se mantenía en reserva, Eric Martin, hermano del artista, dijo que se trataba de su sobrino Dennis Sánchez Martin.

El equipo legal de Ricky Martin aseguró que las alegaciones de violencia doméstica contra el artista son "completamente falsas", después de que se emitiera una orden de protección en su contra.

"Las alegaciones contra Ricky Martin, que conducen a una orden de protección, son completamente falsas", según el comunicado de su equipo legal difundido por Perfect Partners, la firma de relaciones públicas del cantante en Puerto Rico.

"Estamos seguros de que cuando los verdaderos hechos salgan a la luz en este asunto, nuestro cliente Ricky Martin será plenamente reivindicado", agregó la escueta nota.



De acuerdo con medios de Puerto Rico, el próximo 21 de julio el astro de la música latina deberá comparecer en el Tribunal de San Juan, para responder ante esta denuncia en su contra.



DEFIENDE A SU HERMANO

Cabe mencionar que el propio Eric Martin, compartió un video en sus redes sociales, defendiendo la inocencia del intérprete de "Livin' la vida loca" y argumentando que el familiar implicado en las acusaciones, está alejado de su entorno y padece de "problemas mentales".

El hermano del cantante se expresó en duros términos contra los medios de comunicación que especularon respecto de la identidad del denunciante, pues había rumores de que el demandante de Ricky Martin era una expareja que había mantenido un romance con el cantante durante siete meses.

Eric Martin también alzó su voz contra el gobierno de Puerto Rico y exigió a las autoridades a reforzar sus programas de salud mental y rehabilitación: "Si alguien ha cometido un fallo aquí, debe ser penalizado, pero más importante, debe ser rehabilitado. No porque sea mi hermano... La sociedad está extremadamente dañada".

Por otro lado, Eric también dejó un mensaje a su sobrino: "Papito, tú sabes cómo nosotros te hemos querido. Tú sabes cómo te has alejado de nosotros. Tú sabes los problemas mentales que tienes. Ahora mismo, yo te estoy llamando por tu teléfono y ya no tienes ese teléfono. Estoy bloqueado por Facebook. No te encuentro por Facebook hace tiempo".

LOS ANTECEDENTES DEL SOBRINO DE RICKY MARTIN

Desde Puerto Rico, el periodista Fernán Vélez informó, a través del programa mexicano Ventaneando, que Dennis Sánchez Martin tiene antecedentes por acoso dentro del entorno laboral. Según documentos presentados por el comunicador, el joven, de 21 años, tuvo acercamientos inapropiados con una compañera que interpuso la denuncia.

"El año pasado, según el documento, él estuvo acechando a esta dama en su lugar de trabajo. Según el documento, él le hacía acercamientos repetidos no deseados, supuestamente la amenazaba con destruirla, se le aparecía por el lugar de trabajo y esta muchacha temía por seguridad", comentó Vélez.

Por este hecho, Dennis cuenta con una orden de protección en su contra, la cual intentó anular sin éxito. El periodista también reveló documentos en los que se hace mención de los supuestos maltratos que el joven sufrió durante la infancia y de los problemas que tendría con su madre.



"Alrededor del 2015 este muchacho, según un documento oficial del Departamento de la Familia en Puerto Rico, cuando era menor de edad, él fue removido en un par de ocasiones de su casa donde vivía con su madre, Vanessa Martin. Este muchacho, según el documento, era víctima de maltrato por parte de su madre, problemas de conducta, problemas de salud mental, tanto él como su madre", agregó.

Heyyyy Twetteros la Comay lo tiró al medio. Lo de Ricky Martín, el Sobrino y todo con nombres y apellido. Que bochincheeee 🔥🔥BOOM🔥🔥 pic.twitter.com/CZttERYe5j — Anniesmell Celeste🇵🇷🌴🇺🇸 (@Anniesmell_Bori) July 4, 2022

RICKY MARTIN NIEGA LAS ACUSACIONES

A inicios de julio, a través de sus redes sociales, Ricky Martin emitió un comunicado para negar las acusaciones en su contra. Señaló que enfrentará el proceso con la responsabilidad que le caracteriza, aunque la orden de restricción presentada en su contra "se basa en alegaciones totalmente falsas".

"Por ser un asunto legal en curso, no puedo hacer expresiones particulares. Agradezco las innumerables muestras de solidaridad y las recibo con todo mi corazón", escribió el artista.

Basándose en la legislación de Puerto Rico, varios medios del país señalan que, en caso de comprobarse las acusaciones en su contra, Ricky Martin habría cometido el delito de incesto, el cual se penaliza hasta con 50 años de cárcel.



RICKY MARTIN ENFRENTA MILLONARIA DEMANDA DE SU EXMÁNAGER

Cabe recordar que esta denuncia por violencia doméstica no es el único problema legal que afronta el cantante, a fines de junio se dio a conocer que su exmanager, Rebecca Druker, demandó a Ricky Martin por falta de pago de honorarios.

Según la representante, el artista le debe actualmente unos 3 millones de dólares, razón por la cual se presentó ante el Tribunal del Distrito Central de Los Ángeles e hizo una petición judicial para iniciar un procedimiento contra el cantante.

