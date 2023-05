Rihanna presume su pancita en una sexy sesión de fotos

En febrero de 2023, Rihanna sorprendió a todos sus fanáticos al aparecer en el show de medio tiempo del Super Bowl, luciendo su pancita de embarazo. Este es el segundo proceso de gestación de la cantante, quien dio a luz a su primer bebé el 13 de mayo 2022.

Desde que dio a conocer su segundo embarazo, la intérprete de Umbrella no ha escondido su pancita, apareciendo -incluso- en la edición de este año de la Met Gala con un vestido blanco ceñido y escotado. La cantante llegó al evento acompañada de su pareja y padre de sus hijos, el rapero A$AP Rocky.

Rihanna luce su pancita en una sesión de fotos de su marca de lencería

Semanas después, la barbadense ha vuelto a lucir su pancita, pero -esta vez- en una sexy sesión de fotos. La cantante compartió imágenes recientes de su embarazo para celebrar el quinto aniversario de su marca de lencería Savage X.

En las imágenes, la intérprete de Diamonds lució un modelo de su marca de lencería en color negro.

Rihanna: ¿cómo fue su show en el Super Bowl 2023?

Rihanna reapareció seis años después en los escenarios con su show de medio tiempo en el Super Bowl 2023.

La cantante sorprendió a los asistentes del partido entre los Kansas City Chiefs vs. los Philadelphia Eagles, y los televidentes al aparecer en un traje rojo y luciendo su avanzado embarazo.

Antes de presentarse en el evento, la cantante dejó entrever que podría contar con la colaboración de otros cantantes. Sus fanáticos pensaron que se tratarían de Jay-Z, Drake o Eminem; sin embargo, ninguno de estos apareció junto a Rihanna. Y es que, el invitado sorpresa era su segundo bebé.

Como parte de su show, la barbadense interpretó sus mejores éxitos, entre ellos Umbrella, Where have you been, Only girl, We found love, Rude boy, entre otros.

Posteriormente, la cantante confesó en una entrevista que aceptó presentarse en la edición 2023 del Super Bowl antes de conocer sobre su embarazo.