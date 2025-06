"Sentía que iba a morir": RM conmueve a ARMY al contar su experiencia más dura en el servicio militar

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Después de que RM y V, integrantes de BTS, terminaran su servicio militar obligatorio, los fans estuvieron fuera de la disquera HYBE para recibirlos y le entregaron algunos detalles como flores. Si bien algunos no pudieron asistir, se conectaron a la plataforma Weverse para compartir con sus seguidores y, pese a que V solo apareció 10 minutos en el stream, RM sí se tomó el tiempo para contar su experiencia en este año y medio de ausencia.

Kim Nam-joon, nombre verdadero de RM, explicó que, antes de que se alistara al ejército, sufría de insomnio lo que no mejoró durante su estancia en el ejército: "Pasar un año y medio en el ejército es una carga para cualquiera. Pero lo más difícil fue el sueño. Esta fue la primera vez que luché tanto con el insomnio. Dormir con veinte soldados en una sala, con ronquidos y movimientos constantes, lo hacía aún más difícil".

Además, recordó que en una ocasión no logró dormir dos noches seguidas ya que estuvo despierto entre 72 y 78 horas. "Sentía que iba a morir. Me acostaba, estaba cansado, pero no podía dormir. Mi mente no paraba de pensar. Veía pasar las horas: 3, 4, 5, 6 de la mañana, y ya era hora de levantarse. Esto se repitió varias veces hasta que no pude más", sostuvo.

No obstante, RM buscó ayuda y ya está en tratamiento. Tras ir a una clínica de neuropsiquiatría, le recetaron medicamentos y ya lleva más de un año con este procedimiento. "Mi estado ha mejorado mucho", confesó.

RM, miembro de BTS, toca el saxofón mientras se reúne con sus fans en el Parque Deportivo Sinbuk de la ciudad de Chuncheon, provincia de Gangwon-do, Corea del Sur.Fuente: EFE

Fans le mandaron su apoyo a RM

Tras las declaraciones de RM, sus fanáticos expresaron su preocupación y cariño a su artista favorito: "Bienvenido de nuevo, mereces descansar", "Pasaste por mucho, pero estamos aquí para ti", "Te amamos, Nam Joon", entre otros, fueron algunos mensajes.

Además, reveló que, en el centro de entrenamiento, le pidieron que cuidara de V. "Yo tengo sentidos agudos, soy mayor y, aunque éramos ambos reclutas, los líderes me pidieron que cuidara de él. Pero después de ser asignados a nuestras unidades, Tae Hyung se adaptó mejor que yo, a pesar de estar en una unidad más exigente".

¿Cuándo veremos a BTS completo?

La cuenta regresiva sigue. Los próximos en culminar su servicio militar son Jimin y Jungkook, quienes lo harán este miércoles, trayendo más alegría a la comunidad. Y el gran final será el 21 de junio, cuando Suga, quien ha realizado un servicio alternativo por motivos de salud, complete sus funciones.

La expectativa es tal que Hybe, la empresa matriz de BigHit Music, ha adornado su sede en Seúl con logos de BTS y ARMY, y un mensaje que resuena en el fandom: 'We Are Back'. Esta declaración permanecerá visible hasta el 29 de junio. Mientras tanto, queda pendiente conocer la fecha oficial para el reencuentro de BTS.