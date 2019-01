El actor envió un mensaje a los chefs peruanos desde Cusco. | Fuente: Facebook

Robert De Niro ha demostrado estar más que feliz por su visita a Perú, sobre todo por el tour gastronómico que lo llevó por los mejores restaurantes en distintos puntos de nuestro país. Así lo hizo saber en un video que ha sido difundido a través de Facebook.

El reconocido actor tuvo unas palabras de felicitación y agradecimiento para el país que le brindó comida “realmente fenomenal”. “La he pasado muy bien en Perú. Muy genial. La comida ha sido excelente, realmente fenomenal”, comentó el actor.

“He intentado ir a cuantos restaurantes he podido. Animo a todos ustedes los cocineros peruanos a seguir haciendo cosas excelentes. Es realmente inspirador, he tenido comidas realmente geniales. Gracias a todos en Perú”, agregó.





El actor envió un inspirador mensaje a todos los chefs peruanos.. | Fuente: Rodrigo Balbotín

El video fue difundido por la página Cusco Restaurants. “El gran Robert De Niro, parte de nuestras vidas a través de sus inolvidables personajes cinematográficos, le deja un mensaje a todos los cocineros del Perú, desde Cusco”, escribieron.

Desde su llegada, De Niro ha visitado restaurantes peruanos importantes, como “Central”, “Isolina”, “Maido” y “Canta Rana”, así como “El Huacatay” y su almuerzo durante su viaje Peru Rail, donde fue atendido por James Berckemeyer.