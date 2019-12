Rosalía pronunció un potente mensaje feminista durante la ceremonia de premiación de los Billboard Mujeres en la Música. | Fuente: Instagram

La cantante española Rosalía se ha convertido en todo un fenómeno. Y este año, sin duda, marcó el ascenso de su carrera. El logro más reciente se dio al ser reconocida como Estrella Emergente de 2019 por Billboard, en su evento “Mujeres en la Música”.

La ceremonia de premiación fue el 12 de diciembre en Los Ángeles, Estados Unidos, y hasta allí asistió la intérprete de “Con altura”, quien agradeció a todas las personas que contribuyeron al despegue de su trayectoria, especialmente, a su mánager, responsable de forjar un equipo integrado solo por mujeres que preservara el espíritu matriarcal de Rosalía.

“Desde hace dos años es una figura clave para mí”, dijo la cantante. "Juntas queríamos crear un equipo compuesto solo por mujeres, eso era esencial para nosotros. No podríamos haber hecho todo esto sin vosotras”, agregó.

LAS MUJERES, FUENTE DE INSPIRACIÓN

Asimismo, Rosalía destacó en su discurso que desde temprana edad supo que la influencia de artistas femeninas sería determinante en su producción. Un influjo que también sería clave al tomar consciencia sobre la creación de espacios que impulse la equidad de género.

“Cuando tenía 15 años y entré por primera vez en un estudio de grabación mis grandes inspiraciones siempre fueron mujeres. Desde Lola Flores a Janis Joplin, pasando por Patti Smith. Pero recuerdo que cuando llegué allí me sorprendió ver que todo eran hombres, desde el ingeniero de sonido al productor, pasando por los músicos”, dijo la artista.

La situación resultó chocante para Rosalía, y por esa razón añadió: “… me chocó tanto que desde entonces no he dejado de luchar para que siempre haya el mismo número de hombres y de mujeres en el estudio. Tan simple como eso”, indicó.

Asimismo, recalcó el aporte de otras figuras femeninas que abrieron paso en la escena a la presencia de más mujeres. “Estamos aquí gracias a todas las mujeres que nos abrieron el camino antes de que llegáramos nosotras. Y ahora nos toca a nosotras estar aquí para abrir camino a las que vendrán”, puntualizó.

ARTISTA EMERGENTE

Como se recuerda, el comité de Billboard valoró su disco "El mal querer", ganador a Álbum del Año en los Latin Grammy 2019, así como sus actuaciones en festivales como Coachella, Lollapalooza y Glastonbury.



"La cantante y compositora española Rosalía recibirá el premio 'Rising Star' (artista emergente) por haber cambiado el sonido de la música comercial moderna con su pop influenciado por el flamenco", manifestó la compañía en un comunicado.