La cantante Rosalía hizo un llamamiento contra el racismo, después de la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un policía. | Fuente: Instagram Rosalía

La cantante Rosalía lanzó un poderoso llamamiento contra el racismo después de que la violencia policial provocara la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un agente hace una semana en Mineápolis.

"Me duele el corazón cuando pienso que, al día de hoy, aún hay gente que pierde la vida y es tratada injustamente por el color de su piel. Y quiero usar mi cuenta para decirlo", indicó en sus redes sociales.

La intérprete añadió: "Nunca entenderé por qué nuestra sociedad es racista y aún menos por qué seguimos permitiendo que lo sea. Amémonos, respetémonos, informémonos, preguntemos, aprendamos a hacerlo mejor en nuestro día a día y no permitamos ni callemos injusticias, Black Lives Matter" (La vida de los afroamericanos importa)".

Este es el mensaje que la cantante de "Con Altura" lanzó con una imagen con el texto en inglés: "We cannot stay silent about things that actually matter". ("No podemos quedarnos callados con las cosas que están pasando"), así Rosalía se unió a otras celebridades como Naomi Campbell, Penélope Cruz, Michelle Pfeiffer y Natalie Portman.

Rosalía sacó un nuevo tema "TKN", una colaboración con el rapero Travis Scott. | Fuente: AFP

Las protestas por el suceso han dado lugar a manifestaciones en muchos lugares de Estados Unidos, incluso frente a la Casa Blanca, donde según el New York Times, el Servicio Secreto, encargado de la seguridad del presidente de EEUU, Donald Trump, lo protegió, el viernes, en el búnker subterráneo del edificio.

SIGUE COMPONIENDO

Hace unos días, Rosalía, sacó un nuevo tema, "TKN", una colaboración con el rapero estadounidense Travis Scott, con el que la española confirma que la pandemia no ha parado su ritmo en las últimas semanas.

Un sencillo sobre el que ha dicho no hay "mejor" momento que este para lanzar el tema: "Después de tantos meses encerrados echando de menos la libertad (?) espero que os llene de energía, de fuerza y os haga bailar". (EFE)