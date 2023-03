La pareja posa en la alfombra roja de los Latin Grammy 2022; fueron 14 nominaciones las que consiguió la cantante española en la gala. | Fuente: Instagram /Rauw Alejandro/ AFP

La cantante Rosalía recibió un anillo de compromiso de su novio, Rauw Alejandro. Ocurrió al final del videoclip de "Beso", la canción que ambos han compuesto y lanzaron este viernes como parte del EP conjunto "RЯ". La escena entre la española y el puertorriqueño se hizo viral en redes sociales.

En la imagen se ve a Rosalía llorando mientras muestra un anillo de piedras blancas y dice "¡Ay, Dios mío! Y todo el rímel aquí corrido!". El romántico y sorpresivo momento fue sellado con un beso.

En la presentación del EP que, además de "Beso" incluye los temas "Vampiro" y "Promesas", Rauw Alejandro ya había anunciado una "sorpresita" en uno de los videos. Es la primera vez que los intérpretes publican un álbum juntos.

Su relación sentimental es pública empezó desde el beso que se dieron ante las cámaras en la ceremonia de "Los 40 Music Awards" a finales de 2021 en España. En una reciente entrevista con el "streamer" Ibai Llanos, explicaron que prefirieron sentar las bases de esta relación antes de meterse juntos en el estudio. "Pusimos eso por delante. Era como 'No quiero líos, no quiero mezclar la industria con mi relación’", dijo Rosalía.

"Los hombres que tenía a mi alrededor eran 'emotionally unavailable' (emocionalmente indisponibles)", añadió la cantante. "Contigo fue la primera vez que no sentí eso. Sentí que tú no tenías miedo de querer y ser querido. Madre mía que intensa me he puesto. Tú me sorprendiste, tardé un tiempo en bajar la guardia", le dijo a su pareja.

Las tres canciones compuestas entre los dos (dos más urbanas y un bolero) responden a las distintas fases del amor: el pasado, el presente y el futuro que esperan.

Así fue la presentación de 'Beso' y 'Vampiro'

En primer lugar, los artistas presentaron 'Beso' ante miles de seguidores, cantando "yo necesito otro beso de esos que tú me das", mientras mostraban su amor entre besos y abrazos.

En la canción ambos proclaman la fuerza que los atrae, con un curioso arranque que parece interpretado por un clavecín con aires de canon de música clásica.

Tras la reproducción de 'Beso', Rauw Alejandro mencionó: "es un tema que nos marcó mucho cuando lo hicimos", "espero que ustedes lo sientan y se sientan identificados y lo dediquen".

"La segunda canción, un perreo, me encanta", dijo el puertorriqueño para introducir el tema 'Vampiro', que según precisó Rosalía, decidieron poner ese nombre porque "la palabra estaba en la letra y se sentía cool" y porque muestra cómo es su vida, que viven mucho de noche.

"'Vampiro' es una canción para que la perreen hasta abajo" y para que la escuchen "en el coche de noche", aconsejó Rauw a sus seguidores sobre el tema más lúgubre y atmosférico, en el que repiten versos potencialmente icónicos como: “Mi pistola no tiene seguro, se dispara sola” o “Tú sabes que esta noche nos vamo’ al garete”.

El baile de Rosalía y Rauw Alejandro en 'Promesa'

En último lugar, el dúo presentó el bolero 'Promesa' con arreglos de electrónica disruptora, mientras bailaban juntos.

Sobre el tema en el que la catalana canta "si te perdiera sé que te volvería a encontrar", comentaron que les gusta mucho escuchar boleros juntos y que "la letra está hecha con el corazón".

"Los tres temas tienen videos, hay sorpresita en los videos", sentenció Rauw Alejandro, antes de empezar a preparar una piña colada para celebrar el lanzamiento de 'RЯ'. (Con información de EFE).

