Salma Hayek responde a las críticas por su vestuario de los Globos de Oro [VIDEO]

Salma Hayek y el vestido que llevó en los Globos de Oro. | Fuente: Instagram

El body azul de gran escote que lució la actriz mexicana Salma Hayek se robó la atención en la reciente ceremonia de los Globos de Oro. Para muchos, la latina no llevó el vestuario adecuado y ella ha respondido de la manera más relajada a las críticas.

Durante el estreno de su nueva película, Like a Boss, que se estrenó en Estados Unidos, Salma Hayek brindó declaraciones para el programa “Al Rojo Vivo”, de Telemundo.

“Me siento bien. Tengo 53 años ¿por qué no?. La verdad es que he subido mucho de peso y ahí es donde se me va el peso (en referencia a su pecho)”, expresó la actriz que dio vida a Frida, la película.

Además, Salma Hayek descartó que se hubiera realizado alguna cirugía estética en el busto. “No hubo arreglo, pero voy a bajar de peso. Todo volverá a la normalidad. Mi espalda no está contenta”, dijo.

“A veces hay que ponerse cosas que se ven como demasiado sexy, pero si no te pones eso te ves gorda, entonces prefiero verme sexy que gorda”, añadió Salma Hayek.

La artista latina también mencionó que su esposo, el empresario François-Henri Pinault, la halaga en todo momento. “Mi esposo es muy inteligente. Él dice que siempre me ve guapa”, afirmó.

El vestido de Salma Hayek

Para los Globos de Oro 2020, Salma Hayek lució un outfit “de infarto”, pues el vestido Gucci -marca de su esposo François-Henri Pinault-, resaltaba su escote.

El atuendo era una falda de seda de color beige, larga, recta y con una abertura en la pierna derecha. Además, llevaba un top azul con encaje muy ceñido y una fina cinta debajo del busto. Todo ello, la artista lo combinó con unas sandalias plateadas de plataforma.

El peinado también fue muy bien elegido por Salma Hayek. Ella llevó suelto el cabello pero con unas ondas bien marcadas, que permitía resaltar los aretes colgantes que llevó a la ceremonia.