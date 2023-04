Scarlett Johansson en una escena de "Black Widow", la última cinta de Marvel que protagonizó. | Fuente: Marvel Studios | Fotógrafo: Jay Maidment

Hoy corren tiempos distintos para Scarlett Johansson. Luego de casi 30 años en la industria, la actriz se ha consolidado como una de las figuras más cotizadas de Hollywood, aunque recientemente reconoció que no siempre fue así para ella. Durante buena parte de su carrera, sintió que la meca del cine la había catalogado en solo un tipo de rol: el de la mujer "hipersexualizada".

En octubre del año pasado, durante una entrevista con el actor Dax Shepard para su podcast Armchair Expert, la protagonista de "Black Widow" afirmó: "Me convertí en un objeto, me encasillaron, tanto que no veía que me llegaran ofertas para las cosas que quería hacer". Razón no le falta. En la prensa, el calificativo de "bomba sexual" para referirse a ella abundaba, además de otros que aludían a su físico.

"Recuerdo que pensé para mis adentros: 'Creo que la gente piensa que tengo 40 años'. Por culpa de que todos creían que era mayor, y de que había estado actuando durante mucho tiempo, me encasillaron en ese rol hipersexualizado", comentó la intérprete que conoció el estrellato a los 18 años después de protagonizar "Lost in Translation", dirigida por Sofía Coppola.

Aquella etiqueta terminó por provocarle a Scarlett Johansson una inseguridad respecto al futuro de su trayectoria. "Me dije: 'Ese es el tipo de carrera que tienes, estos son los papeles que has interpretado'. Y fue como: ¿eso es todo? Sentí que [mi carrera] había terminado", afirmó.

Scarlett Johansson "entre dos mundos"

Pese a su amarga experiencia, Scarlett Johansson consideró que actualmente la situación para las jóvenes estrellas ha "cambiado mucho". "Veo a los actores que tienen ahora 20 años y siento como si se les permitiera ser diferentes", dijo con optimismo. Y en esa línea, puso como ejemplo a Zendaya o su compañera de reparto Florence Pugh.

¿Cómo asumir su profesión luego del protagonismo que cobró el movimiento feminista 'Me Too'? Al respecto, la actriz de "Historia de un matrimonio" manifestó sentirse capturada "entre dos mundos", ya que en el pasado las "madres" aconsejaban a las mujeres que usen sus "artimañas femeninas" y su "sexualidad" para "obtener lo que necesitas".

"Mientras, en nuestra generación, también nos decíamos: 'Eso no está bien, tiene que haber otra manera'. Y luego ha llegado una generación más joven de mujeres, de unos 15 años menos que yo, que dicen: 'No tienes que aceptar nada de esa basura. No lo consientas", agregó Johansson.

A la fecha, madre de dos hijos y casada con el comediante Colin Jost, la estrella que cimentó su fama con la franquicia de Marvel participó en el rodaje de la próxima película del director Wes Anderson. También estuvo involucrada en una producción dirigida por Kristin Scott Thomas, donde compartió roles con Sienna Miller.

