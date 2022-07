Luis Suárez y Sebastián Yatra tuvieron un encuentro en el aeropuerto uruguayo. | Fuente: Instagram / Sebastián Yatra

El cantante colombiano Sebastián Yatra se quedó este domingo con una camiseta del futbolista uruguayo Luis Suárez, quien llegó a su país para ser presentado como nuevo jugador del equipo Nacional.

"Fui la primera camiseta que regaló Suárez de la vuelta a Nacional, o eso me gustaría creer ja, ja, ja. ¡Éxitos, crack! Luis Suárez", publicó en su cuenta de Twitter el cantante, quien agregó una imagen del futbolista firmándole un autógrafo.

El goleador histórico de la selección uruguaya y Sebastián Yatra se encontraron en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, principal terminal aérea del país sudamericano.

El colombiano, quien está inmerso en la gira mundial "Dharma Tour" para presentar en todo el planeta las canciones de su último disco, brindará este domingo un concierto en el Antel Arena de Montevideo.

Fui la primera camiseta que regaló Suarez de la vuelta a @nacional , o eso me gustaría creer jajajaj 🇺🇾💙⚽️😎 éxitos crack!!! @LuisSuarez9 pic.twitter.com/CIO5Hw4g2S — Sebastian Yatra (@SebastianYatra) July 31, 2022

El retorno de Luis Suárez

Sobre las 10.30 hora local (13.30 GMT/15.30 CET), Luis Suárez y su familia arribaron a la capital de Uruguay en un avión que los trasladó desde Barcelona.

Más tarde, partieron desde el aeropuerto hacia el estadio Gran Parque Central acompañados por una caravana conformada por miles de fanáticos.

Suárez se transformó el miércoles en nuevo futbolista del Nacional, un día después de anunciar que ambas partes tenían un preacuerdo para que el jugador retornara al equipo en el que jugó entre 2005 y 2006.

El delantero publicó un mensaje en su Twitter, en el que cambió su foto de perfil por una vestido con la camiseta del equipo en el que comenzó su carrera profesional.

"Ahora sí, ¡OFICIALMENTE! ¡Suárez en Nacional! ¡Un orgullo volver a vestir mi camiseta en Nacional! ¡Gracias a todos por el apoyo! NOS VEMOS PRONTO", escribió el delantero nacido en la ciudad uruguaya de Salto (noroeste) en 1987.

Luis Suárez en el Nacional

Asimismo, el Tricolor lo comunicó en una publicación en la misma red social.

"La ilusión de todos, el amor por los colores y la alegría de volver a verte con la camiseta más linda del mundo. ¡Felices de tenerte en casa! Luis Suárez #ElClubGiante", dice el texto que esta acompañado por una foto del goleador histórico de la selección uruguaya.

El goleador debutó de manera oficial con la camiseta del Nacional en mayo de 2005 y se despidió en julio de 2006 luego de jugar 48 partidos, de anotar 12 goles oficiales y de conquistar en dos oportunidades el Campeonato Uruguayo.

(Con información de EFE).

