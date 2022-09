Hailey Bieber habla por primera vez sobre el fin de la relación de Justin Bieber y Selena Gomez | Fuente: Composición

Mucho se ha hablado sobre el final de la relación sentimental entre Justin Bieber y Selena Gomez, quienes estuvieron juntos durante siete años (con idas y vueltas) y que terminaron el romance definitivamente en 2018. Tres meses después de la ruptura, Justin se comprometió con Hailey Balwin (ahora Bieber) poniendo a los fanáticos de ‘Jelena’ en contra de la nueva relación, acusándola de “rompe relaciones”.

“No estuvimos juntos ni una sola vez cuando él estaba con ella. Cuando empezamos la relación, (Justin) no estaba en una. Jamás haría eso, no estoy interesada en romper parejas y no me educaron para hacer eso. Creo que hay situaciones en las que de hecho puede ser confuso con un ex: ir y volver (con la relación) y que no deja claro el estatus de la pareja. No era el caso en absoluto”, comentó durante una entrevista en el podcast de Alexandra Cooper, ‘Call Her Daddy’.

Hailey Bieber continuó afirmando que su compromiso y matrimonio con Justin no se dió precipitadamente y que, a diferencia de lo que se cree, ambos se conocían desde hacía años.

“Conozco a Justin desde que tenía 18 años. Puedo entender que parezca que nos casamos de forma muy precipitada porque justo antes ellos habían pasado unos días juntos. Esa fue la forma que tuvieron (Justin y Selena) de cerrar definitivamente esa puerta, pero no estaban juntos. De todas maneras no es mi relación. Yo no tengo absolutamente nada que ver, aunque respeto muchísimo que existiera. Esa forma de cerrar su capítulo (juntos) fue lo mejor para que pudiera avanzar y seguir adelante”, dijo Hailey.

La modelo explicó que no quisiera hablar en nombre de ninguno de ellos dos, “pero en mi nombre propio puedo decir que estoy muy segura de cuál era la situación cuando nosotros estuvimos por fin juntos. Como mujer no me hubiese gustado casarme con alguien que no dejase claro que pasaba con su ex pareja y el motivo porque el que pudimos estar juntos es que eso (la relación Justin- Selena) quedó totalmente cerrado y me pareció un signo de respeto hacia mí”, comentó.

HAILEY BIEBER RESPONDIÓ A LAS CRÍTICAS POR SU PRONTO COMPROMISO

Durante el podcast sobre cultura pop y feminismo ‘Call Her Daddy’, Alexandra Cooper le consultó si sabía por qué los fans de Justin Bieber (y algunos de Selena Gomez) se molestaron por su compromiso con el cantante canadiense a solo 3 meses del último encuentro público de la famosa pareja, Hailey dijo que podía mencionar algunas hipótesis.

“Éramos muy jóvenes y eso irritó mucho. Tenía 21 y él 24. Lo cierto es que nunca pensé que me casaría tan joven. Ahora que han pasado cuatro años y miro atrás, me doy cuenta que algunos pudieron pensar que era una decisión drástica y muy precipitada. A nosotros, en cambio, nos pareció lo mejor y la prueba de que no estábamos en error es que seguimos aquí (juntos) cuatro años después”, sostuvo.

Además, Hailey resaltó su admiración por Justin, su esposo. “Es mi mejor amigo y es la persona que más me hace reír del mundo. Es simplemente el mejor. Le han pasado muchas cosas, ha tenido que superar muchas pruebas por la fama que le llegó siendo muy joven y es increíble que a pasar de todas sus experiencias siga siendo tan normal como es. Fuimos amigos mucho antes de que siquiera pasara algo entre nosotros y es una persona muy dulce y que se preocupa mucho por los demás. Obviamente ha tenido fases en las que quizá pues no ha estado tan bien, pero bueno, todos podemos pasar por etapas de nuestra vida en las que, si estamos dolidos, no seamos nosotros mismos realmente”, añadió.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 18 David Cronenberg y su nueva carne: una conversación sobre "Crímenes del futuro"

¡Volvió el maestro! La plataforma MUBI estrenó la última película del canadiense David Cronenberg. Renato León charla con los directores de cine peruano Gisella Barthe y Claudio Cordero sobre este perturbador y a la vez fascinante filme. ¿Obra maestra? Escucha y saca tus propias conclusiones.