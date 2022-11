Selena Marie Gomez es una cantante, actriz, compositora, productora, diseñadora, filántropa, bailarina, directora, presentadora y empresaria estadounidense.​​​ | Fuente: Instagram

La actriz Selena Gomez confirmó en su documental ‘My mind and me’ que probablemente no pueda tener hijos de manera natural. Como es de conocimiento, la protagonista de 'Only Murders in the Building' padece de enfermedades mentales que ha sobrellevado por años por lo que la medicación le impide poder ser madre.

A principios de abril de 2020, Gomez visitaba constantemente el hospital McLean debido a que sufría trastorno bipolar. Su diagnóstico a tiempo sirvió para que se sometiera a diferentes tratamientos y eso incluyó pastillas diarias.

Estos medicamentos son riesgosos por lo que no podrá tener hijos y, si quisiera quedar embarazada, su trastorno podría incrementar causando daños severos en su salud y perjudicando a su bebé.

“Eso es algo muy grande, muy presente en mi vida. Sin embargo, estoy destinado a tenerlos, lo tendré. Mi psiquiatra realmente me guió. Pero tuve que desintoxicarme, esencialmente, de los medicamentos que estaba tomando. Tuve que aprender a recordar ciertas palabras. Olvidaba dónde estaba cuando hablábamos. Me costó mucho trabajo aceptar que era bipolar, pero aprender a lidiar con eso porque no iba a desaparecer”, dijo Selena Gomez en su comunicado tras el estreno de ‘My mind and me’.

A pesar de que sí desea tener hijos de manera natural, no sería posible por lo que la artista estaría dispuesta a alquilar un vientre.

¿De qué trata 'My mind and me', de Selena Gomez?



El documental "Selena Gomez: My mind and me", que aborda la lucha de la cantante y actriz Selena Gomez con sus problemas de salud mental, se estrenó a nivel global por Apple TV+ este 4 de noviembre, así lo confirmó la propia artista a través de sus redes sociales.

"Después de estar años en el centro de la atención pública, Gomez alcanzó un estrellato inimaginable. Pero justo cuando alcanzó un nuevo pico de fama, un giro inesperado la llevó a la oscuridad. Este documental excepcionalmente crudo e íntimo abarca su recorrido de seis años hacia una nueva luz", indicó Apple en un comunicado.

A su vez, la cantante y actriz publicó en Instagram un "tráiler" del documental junto al cual escribió: "Mi Mente y Yo. Algunas veces no nos llevamos bien y se vuelve difícil respirar. Pero no cambiaría mi vida". La intérprete, de 30 años, ha sido abierta acerca de sus luchas contra la ansiedad y la depresión, y en 2020 reveló que le fue diagnosticado trastorno bipolar.

La película es dirigida y producida por Alek Keshishian, quien dirigió el documental más exitoso de su tiempo: el emblemático filme aplaudido por la crítica "Madonna: Truth or Dare", que todavía se considera una de las películas más vistas de su género.

'My mind and me' es el segundo proyecto de Apple con las productoras Lighthouse Management + Media e Interscope Films luego de su colaboración en el documental nominado al Emmy "Billie Eilish: The World's a Little Blurry".

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x07 HOUSE OF THE DRAGON: no esperábamos nada, pero nos está dando todo

La precuela de Juego de Tronos ha hecho que vuelva el romance de esperar cada domingo en la noche. Laura Amasifuén, Diego Pajares Herrada y David Honores comentan los 9 episodios de esta primera temporada como una suerte de previa del final de temporada de este domingo. Tú pasa y escucha, no más.