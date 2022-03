La actriz Selena Gomez lució su vestido negro en la alfombra blanca, pero sus tacones le jugaron una mala pasada. | Fuente: Instagram

El último domingo de febrero se llevó a cabo la ceremonia de los SAG Awards 2022 y Selena Gomez fue una de las invitadas ya que “Only Murders in the Building”, serie en la que es protagonista, recibió una nominación.

Tras llegar a la alfombra blanca donde los artistas muestran sus mejores trajes, la también cantante lució un vestido negro largo con unos tacos que combinaban con su atuendo, sin embargo, sufrió un tropezón frente a las cámaras.

La actriz de “Only Murders in the Building” saludó a la prensa internacional, pero sus zapatos le jugaron una mala pasada y fue su seguridad la que le ayudó a levantarse.

Finalmente, Selena Gomez decidió quitarse los tacos para continuar. Además, subió al escenario descalza para no sufrir otra caída.

¡Selena Gomez se cayó en la alfombra blanca de los #SAGAwards! pic.twitter.com/u9LY91h6CG — Selena Gomez News (@SELENAT0RSARMY) February 28, 2022

"Only Murders in the Building" tendrá una segunda temporada

“Only Murders in the Building” es una serie exclusiva de Star+ que estrenó cada martes un nuevo episodio de la primera temporada y, debido a su éxito, la plataforma anunció que tendrá una continuación donde Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez seguirán siendo los protagonistas.

"Todos en nuestro asombroso 'edificio' trabajaron con tanto amor y profesionalismo en tiempos extraordinarios, junto con el increíble apoyo Disney, Hulu y 20th TV, para crear una primera temporada que está a la altura de nuestro maravilloso elenco, nuestra querida Ciudad de Nueva York, y para hacer una serie que trate sobre las conexiones", comentó el cocreador y productor ejecutivo John Hoffman.

Asimismo, agregó que, el público ha conectado bien con la serie por lo que es necesario hacer una segunda temporada de “Only Murders in the Building”: "Sentir que hemos conectado con nuestra audiencia y haber dado lo suficientemente en el blanco como para tener la oportunidad de continuar, y seguir adelante con el desenfrenado viaje de misterio, comedia y empatía de nuestra serie, es tan emocionante que no tengo palabras. Así que me callaré ahora, ¡y solo les daré las gracias a todos y les diré que no puedo esperar más!", agregó.

