Shakira en Brasil: fans insultan a Gerard Piqué en concierto y así reaccionó la cantante [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Después de muchos años, Shakira ha vuelto a pisar un escenario como parte de su gira Las mujeres ya no lloran y el primer país que visitó fue Brasil. El martes 11 de febrero, la cantante colombiana dio un show en el estadio Nilton Santos y sus fanáticos no podían estar más contentos.

Con grandes coreografías y escenario, 'La Loba' inició con pie derecho su tour más ambicioso. Interpretando temas como Waka Waka, Chantaje, La Bicicleta y más, uno de los momentos que marcó el espectáculo fue que sus seguidores mencionaron a su expareja Gerard Piqué.

Como se recuerda, su gira Las mujeres ya no lloran lleva el nombre de su último disco que incluye canciones como Monotonía y Te Felicito, dedicadas para el padre de sus hijos. Si bien parecía que toda la polémica con el español había quedado atrás, le dijo a sus fanáticos en fluido portugués. "Nosotras las mujeres, después de cada caída nos levantamos más fuertes, más duras y si queremos llorar, lloramos, y si no queremos llorar, facturamos".

En respuesta, los asistentes al concierto de Shakira corearon al unísono: "Piqué, que te den por el cul*". Lejos de calmar a la multitud, la barranquillera solo llevó su mano detrás de la oreja para animar al público a gritar más fuerte. El video se ha vuelto viral en redes sociales y muchos usuarios han mostrado su opinión. "El fandom siempre lo da todo, y el de Shakira es tan feroz como ella".

No obstante, hubo algunos que no estuvieron de acuerdo: "¿Aún están en eso? Han pasado dos años, y los fans de Shakira son los que no lo superan".

Fãs da Shakira xingam Piqué durante show no Rio de Janeiro: pic.twitter.com/NpPZgODNlN — José Norberto Flesch (@jnflesch) February 12, 2025

¿Cuándo y dónde será el concierto de Shakira en Lima?

Shakira pisará suelo peruano el próximo domingo 16 de febrero en el Estadio Nacional, tras 14 años de ausencia en nuestros escenarios. Este será su sexto concierto en Lima. Su primera visita fue en 1996 con la gira Pies Descalzos, y desde entonces ha dado inolvidables shows en 2000, 2003, y 2006 en el Jockey Club, así como en 2011, cuando hizo vibrar el Estadio San Marcos.

Así reaccionó Shakira al escuchar que el público brasilero insultó a Gerard Piqué.Fuente: AFP

¿Cuántas veces ha venido Shakira a Lima?

La primera visita de Shakira a Perú fue en 1996 con la gira Pies Descalzos, donde ofreció dos conciertos en la recordada Feria del Hogar y uno más a fines de agosto en San Marcos. Volvió en marzo de 2000 con el Tour Anfibio, en 2003 con el Tour Mangosta y en noviembre de 2006 con el Tour Fijación Oral, todos realizados en el Jockey Club.

Su última presentación en el país fue en marzo de 2011 en el Estadio San Marcos, donde deslumbró a miles de fanáticos con éxitos como Loca, Waka Waka e Inevitable. Aquella noche, la cantante colombiana desplegó toda su energía, con una puesta en escena cargada de sensualidad, carisma y, por supuesto, sus inconfundibles movimientos de cadera.

Podcast recomendado Conversamos con integrantes del club de fans Shakira Perú Oficial sobre el próximo concierto de la colombiana en Lima en febrero del 2025. Leer más Compartir Siempre en Casa | programa Share 00:00 · 00:00