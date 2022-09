Shakira felicitó a su padre, William Mebarak, por cumplir 91 años. | Fuente: AFP

La cantante colombiana Shakira compartió un emotivo saludo de cumpleaños a su padre, William Mebarak, quien este martes 6 de setiembre cumplió 91 años después de atravesar por múltiples complicaciones en su salud a lo largo de la pandemia.

En la sección de historias de su cuenta oficial de Instagram, la artista que acaba de separarse de su pareja, el futbolista Gerard Piqué, publicó un videoclip en el que aparece cantándole a su papá el tema 'Hay amores', que ella interpretó para la cinta 'El amor en los tiempos del cólera'.

"¿Te gusta?", le pregunta Shakira a don William Mebarak, quien responde de manera afirmativa luego de señalar que no reconocía la voz de la persona que entona las letras de esa canción.

En un mensaje que puede leerse sobre el material, Shakira le dedica unas palabras a su padre: "¡Feliz cumpleaños al héroe de mi vida! Papito has pasado COVID, dos caídas y dos operaciones. Ha sido mucho este año y aún sigues a tus 91 años enseñándome cada día la resiliencia y el amor sin límites".

Shakira le cantó a su padre, William Mebarak, el tema "Hay amores". | Fuente: Instagram / Shakira

El padre de Shakira ya recuperado

En julio de este año, Shakira compartió una foto de su padre William Mebarak junto a sus hijos Sasha y Milán después de encontrarse internado nuevamente en un hospital de Barcelona (España).

Entonces, la madre de la artista aseguró a People que su esposo estaba estable, pero no dio más detalle del estado de salud del papá de la colombiana. “(Está) estable, no sé cuándo (le den de alta), cuando digan los médicos”, comentó Nidia del Carmen Ripoll.

Tras estas declaraciones, Shakira publicó un tierno mensaje para su padre esperando que se recupere pronto: “Nos enseñaste a levantarnos después de cada caída y esta vez sabemos que lo volverás a hacer. Te amamos”, escribió.

Fue en junio, como se recuerda, que Shakira reveló que su padre había sido internado en una clínica debido a que sufrió una caída el 28 de mayo. La cantante utilizó su cuenta de Twitter para anunciar que su padre ya ha sido dado de alta, y que se encontraba en casa junto a ella.

“Con mi papá de alta, ya en casa y en el camino ascendente, ayudándole con su estimulación cognitiva después del traumatismo. Gracias a todos por arroparnos con su inmenso cariño”, escribió por aquella fecha.

Por el cumpleaños de su padre, Shakira compartió imágenes junto a sus progenitores en su cuenta de Instagram. | Fuente: Instagram / Shakira

Shakira abocada de sus hijos

Meses atrás, la agencia Europa Press aseguró que Shakira sigue con su rutina diaria y dedicada al cuidado de sus hijos, tras su separación de Gerard Piqué. La artista se dejó ver en varias ocasiones, sonriendo, pero sin la intención de ofrecer declaraciones sobre su expareja.

Según imágenes difundidas por el citado medio, la cantante colombiana estuvo hace poco junto a sus hijos en un club deportivo, donde aprovechó la mañana para jugar un partido de tenis con ellos. Minutos más tarde, Shakira regresó a su hogar sin opinar sobre las nuevas imágenes entre Piqué y Clara Chía.

Como se recuerda, la intérprete colombiana y el futbolista español anunciaron el pasado 4 de junio su separación, poniendo fin a una historia sentimental de más una década que los convirtió en una de las parejas más célebres del mundo del entretenimiento. Shakira, de 45 años, y Gerard Piqué, de 35, comenzaron una relación sentimental en 2011 y tienen dos hijos, Milan y Sasha.

