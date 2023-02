La cantante colombiana Shakira sigue liderando las plataformas digitales con sus éxitos musicales. | Fuente: Instagram

La relación de Shakira y Gerard Piqué acabó en junio de 2022, sin embargo, la cantante colombiana ha hablado sobre su ruptura por medio de la música. Si bien ya lanzó dardos a su expareja con la ‘Music Session 53’ con Bizarrap, ahora en San Valentín, disparó nuevamente contra el deportista.

Por medio de sus redes sociales, la intérprete de ‘Me enamoré’ aparece trapeando el piso mientras canta ‘Kill Bill’ o también conocido como ‘I might kill my ex’, de SZA.

"I might kill my ex, not the best idea. His new girlfriend's next, how'd I get here?" (Podría matar a mi ex, no es la mejor idea. Su nueva novia es la siguiente, ¿cómo llegué aquí?), reza la letra. Esta publicación ha generado diversas reacciones entre sus fanáticos.

Algunos creen que Shakira le está dando demasiada importancia a Gerard Piqué y su relación con Clara Chía, mientras que el exfutbolista disfruta de su nuevo romance, al menos así lo ha estado demostrando en sus redes sociales.

Piqué habla por primera vez sobre Shakira tras su ruptura

Tras su ruptura con Shakira, la vida privada de Gerard Piqué ha dado mucho de qué hablar; los rumores sobre una tercera persona empezaron a cobrar fuerza hasta que, finalmente, el exfutbolista hizo oficial su relación con Clara Chía.

El catalán ha tratado de evitar a la prensa que intenta conseguir exclusivas sobre su nueva etapa sentimental. Su hermetismo con las cámaras y los micrófonos se hizo más notorio desde que su expareja sacó su reciente hit musical con Bizarrap, donde lo deja mal parado.

Sin embargo, esta vez no dudó en nombrar a Shakira para contestar una pregunta que le hizo el tiktoker británico John Nellis en una reciente entrevista por Twitch. Gerard tuvo que responder cuál era el contacto más famoso que tenía guardado en la agenda de su celular.

"Quizás, diría que Shakira. Fue mi pareja, podría ser ella. Estoy pensando en seguidores de Instagram. Si es sobre fútbol, Cristiano, que es el más seguido en el mundo", mencionó.

El exdefensa del FC Barcelona se mostró muy serio al hablar por primera vez de su separación con la cantante, reconociendo que no ha sido nada fácil para él. "Los últimos meses para mí han sido complicados, necesitaba desconectar y marcharme unos días de vacaciones", admitió.





