"Fue muy peligroso": Shakira revela que casi sufre accidente grabando el video de 'Copa Vacía'

Shakira sigue imparable y no deja de ser tendencia tras el estreno de Copa vacía junto a Manuel Turizo. El nuevo tema se mantiene en los primeros lugares de las listas de popularidad en diferentes plataformas musicales al cumplirse una semana desde su lanzamiento.

Sobre el videoclip, que ya supera los 25 millones de reproducciones en YouTube, la colombiana sostuvo que tuvo grandes dificultades para grabar sus escenas, pues al 'convertirse' en toda una sirena, le era imposible moverse de un lugar a otro sin usar sus piernas.

"Fue muy peligroso"

A través de sus redes sociales, Shakira contó que tuvieron que usar un columpio para poder meterla y sacarla de un tanque que simulaba ser una pecera. Sin embargo, en medio del proceso, el vidrio se rompió y estuvo muy cerca de salir lastimada.

"Este columpio me hizo sentir muy al Circo de sol y todo fue como un cuento de hadas hasta que el tanque se rompió. Sí, lo escucharon bien, el tanque se rompió y comenzó a inundarse el set. Estábamos en pánico porque fue muy peligroso, de hecho, el vidrio se partió y no me quiero imaginar lo que hubiera pasado se no me hubieran sacado a tiempo, pero lo hicieron. Lograron sacarme sana y salva y todo valió la pena", dijo en su canal de broadcast en Instagram Shakichat.

Además, la artista reveló que la cola de sirena pesaba cerca de 11 kilos y tuvieron que contratar a un especialista para que hiciera una personalizada.

Shakira explicó que 'convertirse' en sirena fue un simbolismo ya que representa el momento en el que una persona "llega a sacrificar muchas cosas por amor y acaba en el basurero rodeada de ratas".

Copa vacía

Manuel Turizo rescata a una Shakira convertida en una sirena de cabello rosado para la nueva colaboración entre los dos colombianos.



Copa vacía llegó acompañado de un video musical con diversos componentes en los que Shakira se convierte en una criatura marina mitológica.

Turizo se refería hace unos meses en una entrevista con Efe a este nuevo sencillo con Shakira, del que se mostraba seguro que se convertirá en un "hit".



"Fue brutal", expresó Turizo sobre la experiencia de colaborar con la "reina de la música latina", como se refirió a la dueña de los éxitos mundiales Waka Waka y Hips Dont' Lie.



"Todos los artistas latinos quisiéramos tener la oportunidad de hacer esto. Ella para mí es la reina de la música latina, es uno de los referentes más grandes que nosotros tenemos. Fue increíble. Fue como lo soñé", contó por ese entonces el colombiano.