La cantante Shakira anunció su separación del futbolista Gerard Piqué la semana pasada. | Fuente: AFP | Fotógrafo: Christophe Simon

Antes del futbolista Gerard Piqué, de quien se está separando tras 12 años, la cantante Shakira tuvo tres relaciones formales. Y pese a que en entrevistas se ha mostrado reticente a hablar sobre su vida sentimental, sus seguidores pueden encontrar huellas de sus amores y desamores en sus canciones, que ella misma ha compuesto a lo largo de más de 30 años de carrera artística.

Uno de sus temas más conocidos, por ejemplo, es "Antología", del disco "Pies descalzos" con el que debutó en la música a los 17 años. Una Shakira de cabello negro escribió aquel sencillo inspirada en su primer enamorado, Óscar Ulloa, con quien empezó a salir cuando tenía 15 años. Un amor iniciático es el que describe esta balada que no tardó en convertirse en uno de los himnos de la colombiana.



La misma cantante confirmó este dato durante su gira de 2006, "Fijación Oral". Y en otra oportunidad reconoció la importancia que tuvo Ulloa cuando salió de su natal Barranquilla para dar a conocer su talento en Bogotá. Por ello, no es gratuito que en su primer álbum le dedicara otra canción: "¿Dónde estás, corazón?", cuyo videoclip cuenta con la participación del primer novio formal de la estrella.

De Shakira para Osvaldo y Antonio, con amor

En 1998, Shakira estrenó "¿Dónde están los ladrones?", su segundo disco de estudio. Dentro de este trabajo, la canción "Tú" —una de las favoritas de sus fans— había sido compuesta en medio de su relación con Osvaldo Ríos, el actor y modelo puertorriqueño con quien había empezado a salir un año antes.

Con 20 años, la cantante vivía uno de sus amoríos más polémicos, pues su pareja tenía entonces 37 años. Y aunque duraron juntos solo un año, le dedicó probablemente una de las declaraciones de amor más memorables: "Porque eres tú mi sol / La fe con que vivo / La potencia de mi voz / Los pies con que camino".

En una ocasión, durante una entrevista, Ríos recordó aquella relación con Shakira y cómo fue que terminaron. "Ella estaba comenzando su carrera y tenía todo un mundo por vivir. Cuando amas a alguien, es mejor dejarlo libre. Es la mejor prueba de amor que le puedes dar. Tenía que volar, fue lo mejor que le pasó, no seguir conmigo", dijo entonces.

En el 2000, con una trayectoria encumbrada, Shakira conoció a Antonio de la Rúa, hijo de quien fuera entonces el presidente de Argentina, Fernando de la Rúa. No fue su pareja más querida por el público, pues que se mostraran en pleno idilio mientras el país gaucho vivía una de sus mayores crisis, solo contribuyó a que los argentinos expresaran más su malestar.



Sin embargo, De la Rúa dejó huella en la música de la artista, y en su tercer disco de estudio, "Servicio de lavandería", que publicó en 2002, el hijo del mandatario participó en el videoclip del tema "Debajo de tu ropa / Underneath Your Clothes", que fue dirigido por el fotógrafo Herb Ritts. El material mostraba cómo la intérprete debía compaginar su vida profesional con la sentimental.

A la sociedad argentina, ni el video ni la canción le hizo gracia, a tal punto que una cadena de tiendas de música tuvo que retirar todos los discos de Shakira. Pero eso no detuvo que ella continuara inspirándose en su amor por Antonio para componer sencillos. Así, en el 2005, lanzó "Día de enero" —del disco "Fijación Oral Vol. 1"—, donde recordaba su primer encuentro con su novio en Buenos Aires.

En 2010, todo llegó a su final con Antonio de la Rúa. "Lo que más", tema del álbum "Sale el sol", marcó su despedida del argentino, a quien con el corazón partido le cantó: "Sabe Dios cómo me cuesta dejarte y te miro mientras duermes, más no voy a despertarte, es que hoy se me agotó la esperanza porque con lo que nos queda de nosotros ya no alcanza".

Shakira a Gerard Piqué: "Lo vi solito y me lancé"

Era el verano de 2010. Shakira estaba en el festival Rock in Rio, que se celebraba en Madrid (España), antes de asistir al Mundial de Sudáfrica. Fue allí que conoció a Gerard Piqué y volverían a verse en el campeonato de fútbol, donde cantó su popular "Waka Waka". Aquel año, la cantante y el futbolista consumaron una relación que duraría 12 años.

Y no es poca la inspiración que el defensa del Barcelona tuvo sobre las canciones de la colombiana. Desde "Loca", donde admitió estar "loca con mi tigre", hasta en "Dare (La La La)", que lanzó cuatro años después en pleno Mundial de Brasil 2014, donde aludió a los ojos azules de su pareja, quien junto a sus compañeros de equipo protagonizaron el video musical.

También hay referencias a Piqué en "La bicicleta", la canción de Carlos Vives en la que Shakira colaboró en 2016 y donde dice que si al jugador "algún día le muestras el Tayrona después no querrá irse pa' Barcelona". Sin embargo, "Me enamoré", que forma parte de su disco "El Dorado" (2017), es el tema que respira amor por el futbolista español.

En el tema, no solo hace referencia a su diferencia de edad —ella es diez años mayor que él—, sino también cuenta cómo es que se sintió flechada por el número 3 del Barça. "Lo vi solito y me lancé. Me enamoré. Mira qué cosa bonita, qué boca más redondita. Me gusta esa barbita (...) Contigo yo tendría diez hijos, empecemos por un par", canta.

