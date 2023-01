Cantante Briella afirma que el tema es similar al coro de su canción “Solo tú”: “Me gustaría al menos recibir el crédito” | Fuente: Composición

Con más de 26 millones de vistas, la music session de Shakira junto a Bizarrap sigue generando comentarios. Esta vez no por la letra con referencias a Gerard Piqué y su nueva pareja Clara Chía, sino también porque en redes sociales se popularizó un video de la cantante venezolana Briella que afirmaba que tras la sesión #53 recibió mensajes porque “la melodía si es full parecida a “Solo tú”, su tema lanzado en junio de 2022.

“Estoy en shock, no sé qué hacer. Estoy hasta temblando, tengo el corazón acelerado porque el BZRP session lleva 30 minutos, 20 minutos y tengo el DM colapsado, las menciones, hasta en Twitter y ahí casi nadie me menciona por ahí, de lo parecida que es la BZRP session de Shakira a mi canción ‘Solo tú’, el coro (Tú). Es que es, creo, hasta la misma tonalidad. No, ni siquiera me ha dado tiempo de analizarla bien, pero es que es demasiada parecida y no son cosas mías, me ha escrito un gentío y yo no sé qué hacer, estoy en shock. Y es que yo amo a Shakira, esa mujer, yo la idolatro , la amo, he sido fan de toda la vida y es hasta un honor que me plagie, pero no, es muy parecida, no sé qué hacer”, dijo en un video en su cuenta de Instagram.





Luego sacó un nuevo video aclarando que no lo hizo con la intención de desprestigiar a Shakira ni a Bizarrap. “Yo los admiro, soy fan de toda la vida de Shakira, yo escuchaba las canciones de Shakira de chiquitica, me vestía como ella, quería ser como ella y estaba trabajando todos los días para ser compositora, ser artista, ser cantante y ella ha sido para mí una inspiración enorme y yo, simplemente, lo hice porque estoy en shock, porque estoy impresionada”, menciona.

“De verdad, si mi canción fue utilizada como sample, como inspiración. No sé. Si se inspiraron de alguna manera, me gustaría al menos recibir el crédito porque para mí como compositora vale demasiado y para alguien como Shakira… o sea, yo… Si me hubieran preguntado ‘mira, podemos utilizar esta partecita de tu canción para Shakira’, ‘Claro, o sea, yo la amo’ y de verdad, no quiero que malinterpreten toda esta situación. Esto me tiene un poco nerviosa porque a mí no me gusta la polémica, no me gustan los problemas. Me están llegando mensajes muy feos, así como también mensajes de apoyo, pero de verdad no quiero que piensen que esto lo estoy haciendo con mala intención simplemente como compositora para mí sería honor tener créditos en esta canción por la admiración que yo siento para Shakira y para Bizarrap. Simplemente lo quería compartir con ustedes, quería que me dieran su opinión y por eso decidí hacerlo”, menciona.

La 'Music Session #53' de Shakira y Bizarrap ha dado mucho de qué hablar. Tras su ruptura con Gerard Piqué, la cantante colombiana no se quedó callada y en un poco más de 3 minutos dijo todo lo que tenía guardado.

Alguna vez, la intérprete aseguró que "ya sea consciente o inconscientemente, todo lo que siento, todo lo que paso se refleja en las letras que escribo, en los videos que hago. Cuando el guante calza, calza. Como dije antes, mi música es ese canal".

Sin duda, esta 'Music Session #53' tiene muchos mensajes para su expareja y Clara Chía.





