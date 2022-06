¿Shakira y Piqué están al borde de la ruptura? | Fuente: EFE

Shakira y Gerard Piqué, estarían atravesando una crisis como pareja, señala el portal de noticias español El Periódico de Catalunya. Varios medios internacionales han hecho eco de la información desde el último miércoles, pero hasta el momento no hay un comunicado oficial de la cantante ni del futbolista.

La publicación indica que la colombiana habría descubierto una supuesta infidelidad del defensa del Barcelona, lo que llevó a poner fin a sus 12 años de romance. Incluso, el deportista habría dejado el hogar que compartía con la madre de sus dos hijos.

De acuerdo al medio, Piqué se habría mudado a su antiguo departamento de soltero. Varios vecinos del edificio han vuelto a ver al futbolista entrar y salir de su casa durante la última semana. También se le ha visto en discotecas con su grupo de amigos y amigas.

"La cantante lo ha pillado con otra y se van a separar", sostuvo Laura Fa, periodista del citado diario. "Eso es así. Ha ocurrido. Por eso hay distancia. Quizás no queda en nada, pero eso [la infidelidad] ha pasado", agrega Fa según sus fuentes.



"LA MANZANA DE LA DISCORDIA"

Asimismo, la periodista afirma que Piqué ha sido visto varias veces con una mujer joven y esto habría provocado que el jugador se traslade a su piso de soltero. Al enterarse de estos encuentros a escondidas, Shakira habría explotado en cólera antes de tomar la decisión de separarse.

Sobre la supuesta amante, "es una joven rubia de unos 20 años. Está estudiando y trabaja como azafata de eventos", sostiene Lorena Vázquez , otra periodista del medio español, quien, además, desliza la idea de que "Te felicito", el reciente éxito de Shakira con Rauw Alejandro, está dedicada a Piqué.

"Por completarte me rompí en pedazos; me lo advirtieron, pero no hice caso; me di cuenta que lo tuyo es falso; fue la gota que rebasó el vaso; no me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes; te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe duda", dice parte de la letra de la canción.

SHAKIRA ENFRENTA PENA DE CÁRCEL

Lo cierto, es que Shakira enfrenta serios problemas legales. La cantante colombiana será juzgada en España acusada de defraudar 14,5 millones de euros (unos 15,5 millones de dólares) al Fisco, simulando no residir en el país y ocultando ingresos mediante un entramado con sede en paraísos fiscales.

La Audiencia de Barcelona desestimó el recurso de la cantante para evitar el juicio, y confirmó que hay suficientes indicios para juzgarla a raíz de la querella que la Fiscalía presentó contra ella por seis delitos contra la Hacienda pública española.

Shakira ya ha pagado los 14,5 millones de euros que la Agencia Tributaria de España le exigía -más otros tres millones en intereses- por un supuesto fraude fiscal cometido entre los años 2012 y 2014, lo que no impide que acabe sentada en el banquillo, a instancias de la Fiscalía.

