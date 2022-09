Shakira y Gerard Piqué aún no llegan a un acuerdo para definir la custodia de sus hijos. | Fuente: AFP

Shakira y Gerard Piqué anunciaron públicamente su separación el pasado 4 de junio y, desde entonces, sus abogados han mantenido reuniones constantes por la custodia de los dos hijos de la pareja, Milan y Sasha, de 9 y 7 años. Pilar Mañé y Ramón Tamborero, representantes legales de la cantante y del futbolista respectivamente, han intentado zanjar diferencias, pero el acuerdo ha sido imposible hasta el momento.

Sin embargo, para evitar ir a juicio y que un juez sea quien decida todo lo relativo a la custodia de los menores, Shakira y Piqué se reencontraron en el despacho del abogado del deportista, siendo uno de los últimos intentos para que ambas partes lleguen a un consenso.

Tras la reunión, según Europa Press, la colombiana se dejó ver sonriente y tranquila, aunque no hizo declaraciones sobre cómo había sido este reencuentro. Piqué, que abandonó el lugar antes de tiempo, también guardó silencio; sin embargo, se mostró mucho más serio y tenso que la madre de sus hijos.

"Estamos trabajando en ello", dijo Ramón Tamborero al citado medio cuando fue consultado sobre el acuerdo de la reunión. El abogado del futbolista evitó confirmar si finalmente Milan y Sasha se quedarán a vivir en Barcelona o viajarán a Miami junto a Shakira.

"Nunca hay un último encuentro", agregó el letrado, dejando entrever que esta no será la única reunión que mantendrán Piqué y Shakira. "El encuentro ha ido muy bien" añadió, revelando que tanto la cantante como el futbolista intentarán evitar ir a juicio por el bien de sus hijos.

La llegada de Shakira al reencuentro más esperado con Gerard Piqué. Fuente: (Europa Press). pic.twitter.com/JsPHtfqEum — Show España (@ShowEspana) September 16, 2022

¿Por qué Piqué abandonó la reunión antes de tiempo?

Poco a poco salen a luz más detalles de esta reunión que, como reveló la periodista Lorena Vázquez en el programa español Ya es mediodía, no sirvió para llegar a un acuerdo. "Las negociaciones estaban muy avanzadas", pero algo sucedió que provocó que Piqué "perdiese los nervios" y abandone la reunión precipitadamente.



"No le gustaba el camino que estaba tomando la negociación por el gran número de cláusulas que incluyó Shakira y por las exigencias extrañas de la colombiana" explicó. Asimismo, reveló que el "principal punto del problema" entre el futbolista y la cantante es "que no se ponen de acuerdo" sobre dónde se fijará la residencia de Milan y Sasha.

Según Vázquez, Shakira lleva varios meses intentando llevarse a los pequeños a Miami, pero Piqué se niega y quiere que los niños sigan en Barcelona.

Es este el principal punto de partida y el problema por el que no hay acuerdo, aunque por el momento "no se habla de juicio y habrá próximamente una nueva reunión entre sus abogados". "No está todo perdido" señala la periodista tras hablar con fuentes cercanas a la pareja.

