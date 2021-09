Silvia Pinal celebró sus 90 años revelando que tiene pareja: "Es guapo y le gusta cantar". | Fuente: EFE | Fotógrafo: Alex Cruz

La primera actriz mexicana Silvia Pinal celebró sus 90 años junto a sus familiares y con mariachis. La artista estuvo en su casa con sus hijas Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel en la Ciudad de México y se animó a conversar con la prensa de su país sobre su cumpleaños.

“A mi edad yo me siento bastante bien. No me siento mal, puedo comer, puedo beber, puedo bailar y puedo amar”, dijo desde la puerta de su hogar. Sin embargo, sorprendió al revelar que se ha dado una oportunidad en el amor.

“El novio que tengo, me gusta como es. Es guapo, simpático, le gusta cantar, canta muy bonito, tiene unos ojos muy bonitos”, agregó Silvia Pinal.

Ante la insistencia de los medios, la actriz mexicana no dio nombres ni detalles de su nuevo romance e ingresó a su casa a seguir disfrutando de su fiesta por sus 90 años.

Los múltiples talentos de Silvia Pinal

Silvia Pinal fue una de las primeras impulsoras del teatro musical en México y ella trajo al país musicales de Broadway como "Hello, Dolly!" o "Mame", que quedaron marcados en la memoria por su interpretación.

Además de su carisma, la acompañaron en su vida más talentos que la convirtieron en un icono del espectáculo, pues si no era suficiente la belleza, la gracia y sus dotes en la actuación, también destacó como cantante y bailarina. "Es de las actrices que ha hecho de todo: teatro, cine, televisión, política. Es un personaje sumamente completo", dice Aviña.

Aunque desarrolló una amplísima carrera en televisión y teatro, el cine es sin duda donde su plasmó su esplendor, y premios como los cinco Ariel que posee, o su llegada a Cannes con Viridiana lo demuestran.

Imparable con 90 o, como indicaría su familia, 91 años de vida, la actriz Silvia Pinal sigue reinventándose en la actualidad, y se prepara para debutar en el teatro infantil musical obra de "Caperucita Roja" producida por Iván Cochegrus.

