Pablo Larraín detalló hechos históricos en la historia de la princesa Diana y además algunos elementos sensibles que se tocaron en el Film como los desórdenes alimenticios de Lady Di. Asimismo, se reveló el motivo de la elección de Kristen Stewart.

El director chileno se sentó junto a Yvonne Villarreal para el podcast "The Envelope", donde fue consultado acerca de qué hacía este proyecto diferente de los demás pues ya se había visto proyectos recientes sobre la familia real como "The Crown", "Diana: The Musical", entre otros

“Primero que nada esta película se sitúa en tres días claves de la vida de Diana, justo antes de qué ella decida abandonar a la familia real y en términos de tono se parece más a ‘El resplandor’ que a ‘Cenicienta’” comenzó

Además el director continuó diciendo que la historia aunque sea ficcional relataba una fábula basada en hechos reales pues dejaba entrever algunos de los días importantes de Diana “Bueno algo que desafortunadamente sabemos, es la tragedia que aconteció".

Larraín continuó diciendo que “una vez que la puerta se cierra no tenemos ni idea de lo que sucede dentro de ellas, trabajamos alrededor de la ficción".

"Yo creo que utilizar la palabra fábula sólo nos hace honestos con la audiencia y nos hace libres de tener otro tipo de percepción ya que es un trabajo de ficción. Y créame que después de mucho trabajo de investigación y hacer esta película, realmente no sé quién era ella”, refirió.

¿Cómo elegió a Kristen Stewart?

Larraín comentó que, aunque era sorprendente Diana desde el inicio y, pese a toda la información que se tiene disponible,termino de conocer muchos detalles que antes ignoraba.



“Tenemos mucha información específica, Steven Knight nuestro guionista tuvo que buscar mucha información y hablar con personas que estuvieron cerca de ella en esos años de la familia. Y dijeron todo tipo de cosas a las que podemos relacionar la información que teníamos antes”

El director también dijo que se reveló otro ángulo de su personalidad como el deseo oculto de Diana y como estaba interesada en hablar y ser tan natural con otras personas que no pertenecían a su familia.

Además conversó acerca de cómo eligió Kristen Stewart para el papel, pues aunque pensó en elegir actrices británicas, estás desistieron del proyecto, lo que lo llevó a elegir a Kristen.

Además mostró admiración por su actuación y forma de meterse en el papel. "Sentimos que estábamos viendo una actuación de la vieja escuela, en la mejor forma posible. No podíamos dejar de admirar lo que hacía", finalizó.

