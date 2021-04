Stephanie Valenzuela sobre Eleazar Gómez: "No me di cuenta que estaba con una persona tan agresiva". | Fuente: Composición

Stephanie Valenzuela regresó al Perú para alejarse de los malos momentos que pasó en México luego de que su expareja, Eleazar Gómez, saliera en libertad condicional por haberla agredido física y psicológicamente.

Tras meses de estar en juicios y declarando a la prensa mexicana, la artista recordó los duros momentos que vivió junto al actor. “Sentí que había encontrado a alguien con quien hacer proyectos juntos”, aseguró.

Sin embargo, Stephanie Valenzuela confesó que estaba enamorada y no se dio cuenta de lo agresivo que podía ser Eleazar Gómez: “No me di cuenta que estaba con una persona tan agresiva, o sea sí, tenía cambios de humor, pero no para tanto. Todo lo que habíamos hecho se vio todo manchado porque tengo la prensa ahí, pero no de la manera que hubiera querido”, contó para América Tv.

Como se recuerda, el actor mexicano había colaborado con Valenzuela en su última canción "Cumbia de despedida”, la cual se iba a empalmar con la promoción del videoclip y con la noticia de que eran pareja.

“Fue complicado porque fueron meses de trabajo, lo difícil fue pasar por esta situación ya que muchas también lo han pasado. Mucha gente me apoyó y no me sentí sola, fueron meses difíciles y traté de apegarme más a lo espiritual, traté de estar bien”, acotó Stephanie Valenzuela.

“Hoy se sabe que dije la verdad”

Eleazar Gómez, de 34 años, quedó en libertad tras aceptar ser culpable de cargos por violencia familiar. Stephanie Valenzuela asegura que no cambiaría nada sobre haber optado por denunciarlo ante la agresión física de la que fue víctima. La modelo no tiene intención de opinar sobre las medidas tomadas y se atiene a lo que dictaminó el juez.

“Si estas son las medidas que ellos consideraron me va a tocar aceptarlas y simplemente, decirles que estuvo bien denunciar. No me arrepiento, sé que hice lo correcto. Hoy se sabe que dije la verdad”, expresó la intérprete de “El perdón” tras la decisión final en su juicio contra la estrella de telenovelas.

Finalmente, Stephanie Valenzuela concluyó con un mensaje para todas las mujeres en el mundo que sufren violencia: “Las invito a que denuncien para dejar este tipo de precedentes y que no vuelva a pasarle a otras mujeres. Por mí parte, voy a seguir con mi vida y mis sueños”.

