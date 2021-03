Stephanie Valenzuela se manifestó luego de que Eleazar Gómez se declarara culpable por cargos de violencia familiar. | Fuente: Instagram

Stephanie Valenzuela rompió su silencio sobre el final de su juicio contra su expareja Eleazar Gómez, quien estuvo recluido en prisión tras agredirla físicamente en noviembre del 2020. Recientemente, la justicia mexicana resolvió que, tras la aceptación de culpa del actor mexicano, recibiría tres años de libertad condicional.

A través de sus redes sociales, la cantante peruana se comunicó con sus seguidores y amigos cercanos sobre el resultado de su demanda contra Eleazar Gómez. “Creo que ganamos. A partir de hoy 25 de marzo, nadie va a poder poner en tela de juicio mi demanda y lo que yo declaré en mi verdad”, comenzó diciendo en un video publicado en Instagram.

“En honor a la verdad, Eleazar aceptó su culpabilidad delante del juez y delante de mí, a raíz de eso es que ha obtenido su libertad condicional por tres años. Siempre dije desde el día uno que me iba a conformar con lo que él dijera, así que no voy a decir lo que me parece justo o no”, agregó Stephanie Valenzuela.

“Hoy se sabe que dije la verdad”

Eleazar Gómez, de 34 años, quedará en libertad tras aceptar ser culpable de cargos por violencia familiar, por ende, Stephanie Valenzuela asegura que no cambiaría nada sobre haber optado por denunciarlo ante la agresión física de la que fue víctima. La modelo no tiene intención de opinar sobre las medidas tomadas y se atiene a lo que dictaminó el juez.

“Si estas son las medidas que ellos consideraron me va a tocar aceptarlas y simplemente, decirles que estuvo bien denunciar. No me arrepiento, sé que hice lo correcto. Hoy se sabe que dije la verdad”, expresó la intérprete de “El perdón” tras la decisión final en su juicio contra la estrella de telenovelas.

Finalmente, Stephanie Valenzuela concluyó con un mensaje para todas las mujeres en el mundo que sufren violencia: “Las invito a que denuncien para dejar este tipo de precedentes y que no vuelva a pasarle a otras mujeres. Por mí parte, voy a seguir con mi vida y mis sueños”.

