Las estrellas de la música Shakira y Rihanna forjaron su amistad en el 2014, año en que grabaron su colaboración 'Can't Remember to Forget You'. Desde entonces, ambas han mantenido una cercanía que este domingo, antes de que la barbadense se presente en el medio tiempo del Super Bowl 2023, ha vuelto a salir a la luz con unas palabras por parte de la colombiana.

Desde su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 82 millones de seguidores, Shakira le envió todo su apoyo a Rihanna con un mensaje que acompaña a una fotografía en la que las dos aparecen riéndose. "Recordando buenos tiempos y deseándote las mejores vibras para el show de esta noche, Rih", escribió la colombiana.

Shakira en el Super Bowl

Así como Rihanna, Shakira también tuvo la oportunidad de presentarse en el medio tiempo del Super Bowl, que es uno de los escenarios más importantes a nivel mundial en el mundo del deporte y el entretenimiento. Ocurrió en febrero de 2020, cuando la cantante de 'Te felicito' se presentó ante millones de espectadores junto a la estadounidense Jennifer Lopez.

En aquella ocasión, el evento deportivo se llevó a cabo en el Hard Rock Stadium, en Florida (Miami, EE.UU.), y levantó los niveles de audiencia. Sin embargo, a dos años del espectáculo, la misma J.Lo calificó como "la peor idea del mundo" haber actuado junto a la intérprete colombiana. ¿La razón? El poco tiempo que tenían las dos y porque la organización no debió elegir a dos estrellas latinas.



Este domingo le llega el turno a Rihanna, quien marca su retorno a la escena musical luego de haberse convertido en madre por primera vez. Un hecho, según contó en una reciente conferencia de prensa, que la impulsó a aceptar la propuesta de protagonizar el famoso intermedio del Super Bowl 2023.

¿Cómo ver a Rihanna en el Super Bowl 2023?

En el Super Bowl 2023, Rihanna será la estrella principal del espectáculo del medio tiempo. Su show se realizará entre las 7 y 7:30 p.m., y tendrá una duración aproximada de 13 a 15 minutos.

En Estados Unidos, la transmisión correrá a cargo de ESPN, aunque si lo tuyo es el streaming, también podrás disfrutar del evento a través de las siguientes plataformas:

- ESPN (Star+ / Directv TVGO)

- Fox Sports (Premium)

- Televisa (Vix)

- NFL Network

Este 12 de febrero, además, se enfrentan los Eagles de Philadelphia y los Chiefs de Kansas City en el partido final del campeonato de la National Football League (NFL).

