Susan Sarandon sorprendió al publicar una imagen donde aparece con el rostro desfigurado. | Fuente: KURT ISWARIENKO

Susan Sarandon sorprendió al compartir la nueva apariencia de rostro tras sufrir un desafortunado accidente. La actriz, de 73 años, compartió en su cuenta de Instagram una imagen tras padecer una conmoción cerebral y una fractura de nariz producto de una caída.

“Un pequeño resbalón = conmoción cerebral, nariz fracturada, rodilla golpeada”, escribió la reconocida intérprete en la mencionada red social. Además, publicó una imagen donde aparece con un hematoma al lado del ojo y la nariz ligeramente desviada por la fractura a la que hace mención.

Pese a lo aparatoso que parece el accidente, la recordada actriz compartió estas fotos para tranquilizar a sus seguidores, amigos y conocidos. Ella misma mencionó que, dentro de la gravedad, todo está bien con respecto a su salud.

Asimismo, el mensaje de la actriz también fue para justificar el por qué no asistió a la convención del precandidato demócrata Bernie Sanders en New Hampshire para repaldarlo. “Parece que mañana (sábado 23 de noviembre) no podré encontrarme con el senador Sanders en New Hampshire. De verdad que lamento perderme esa oportunidad”, agregó.

Pese a que no pudo respaldar al político estado, como si lo hizo la cantante Ariana Grande, Susan Sarandon aprovechó su publicación para revelar cuáles era los temas que más importantes que ella iba a tocar en la campaña política.

La actriz señaló que su discurso iba a hablar del cambio climático, las crisis migratorias, la educación, la sanidad y la discriminación como: “la homofobia, la islamofobia, la transfobia y el racismo”.

“Las emergencias requieren un liderazgo audaz y visionario. El senador Sanders cree en nosotros y en que juntos es posible lograr un mundo mejor. Ha estado luchando por la justicia social, racial y económica toda su vida, mucho antes de postularse para presidente, a menudo antes de que fuera aceptable. Ahora es tiempo de que peleemos por él”, concluyó Susan Sarandon.