El último sábado, la cantante Paulina Rubio confirmó la muerte de su madre, la actriz Susana Dosamantes, a través de una publicación en redes sociales, en la que se despedía de su "ejemplo de vida" al mismo tiempo que agradecía al equipo médico que la cuidó en sus últimos días.

La intérprete mexicana, cuya carrera en el cine y la televisión de su país despegó en las décadas de 1960 y 1970, falleció a los 74 años en un hospital de Miami (Estados Unidos). En abril de este año, había sido diagnosticada con cáncer de páncreas.

Celebridades de todo el mundo lamentaron la pérdida de Paulina Rubio. En los comentarios del adiós que le dedicó a su madre en su cuenta de Instagram, la cantante italiana Laura Pausini le expresó sus condolencias: "Un abrazo muy fuerte a toda la familia".

Por su parte, el cantante español David Bisbal comentó: "Desde de lo más profundo de mi corazón, ¡lo siento! Este dolor es indescriptible".

El adiós de los exintegrantes de Timbiriche

Asimismo, entre los reacciones a la muerte de Susana Dosamantes, resaltaron las de tres antiguos integrantes de Timbiriche, el grupo al que perteneció Paulina Rubio durante su niñez y juventud, en la década de 1980 y principios de los años 90.

Benny Ibarra le dijo a la 'Chica Dorada': "Te abrazo, hermana mía. Te adoro. Abrazo a todos. Todo mi amor a Susana. Lo siento mucho".

Luego, Erik Rubín comentó: "Lo siento en el alma. Fue como una madre para mí. Te amo, flaca". Como se recuerda, el cantante vivió un romance con Rubio cuando formaron parte de Timbiriche, motivo por el que quizás conoció mejor a Susana Dosamantes.

Biby Gaytán, por su lado, expresó su pésame a su antigua compañera de la banda: "Mi corazón contigo hoy y siempre, Paulina Rubio. ¡Te quiero!". A la fecha, la actriz y bailarina está casada con Eduardo Capetillo, quien también integró Timbiriche.

Lucero, Lucía Mendez y otros famosos

Desde sus respectivas redes sociales, otras celebridades también se despidieron de Susana Dosamantes. La cantante y actriz mexicana Lucero, por ejemplo, le dedicó un mensaje en su cuenta de Twitter, con un videoclip en el que aparece actuando la difunta intérprete.

"Susana Dosamantes, se te va a extrañar tanto... Enorme actriz, maravillosa, fantástica madre e hija, guapa… entre tantos atributos más. Mi más sentido pésame de todo corazón querida Paulina Rubio, para tu hermano, familiares y amigos. Luz siempre. Vuela alto bellísima mujer", escribió.

Susana Dosamantes, se te va a extrañar tanto... Enorme actriz, maravillosa, fantástica madre e hija, guapa… entre tantos atributos más. Mi más sentido pésame de todo corazón querida @PaulinaRubio , para tu hermano, familiares y amigos. Luz siempre. Vuela alto bellísima mujer. pic.twitter.com/vZBQii6TEC — Lucero (@LuceroMexico) July 3, 2022

Lucía Mendez compartió una fotografía junto a Susana Dosamantes en su cuenta de Instagram, con unas palabras que decí: "Amiga querida, me duele mucho tu partida, tan inesperada. Gran mujer, artista, madre, sé que debes estar en un lugar maravilloso con Dios. Vuela alto, Susana. Te lo mereces. Mi más sentido pésame a Paulina Rubio y toda su familia".

Entretanto, actriz y cantante Lourdes Munguía compartió una imagen al lado de la fallecida actriz. "Qué triste noticia la de tu partida, Susana Dosamantes. Mis condolencias Paulina Rubio y familiares. Que en paz descanse", señaló en Twitter.

Ana Patricia Rojo, la actriz mexicana de ascendencia peruana que trabajó con Dosamantes en la telenovela "Rebeca", escribió en su publicación: "Trabajar contigo me dio la oportunidad de conocer y querer a un ser humano hermoso... Descansa en paz, mi querida Susana Dosamantes".

El productor Juan Osorio Ortiz también lamentó "muchísimo la partida de Susana Dosamantes". "Una gran actriz y un espacio grande de suplirlo, Paulina Rubio, mi más sentido pésame, mucha fortaleza", sostuvo.

Con una trayectoria que arrancó en "Remolino de pasiones", una cinta de 1968, Susana Dosamantes llegó a participar en más de 28 producciones cinematográficas, incluida "Río Lobo" (1970), la cinta protagonizada por John Wayne.

Sin embargo, sus papeles más reconocidos fueron en las telenovelas. Fue parte permanente de la historia del gigante mexicano de la televisión Televisa desde 1971.

