Paulina Rubio se despidió de su madre Susana Dosamantes con sentido mensaje. | Fuente: Twitter

Tras la muerte de su madre Susana Dosamantes a causa de cáncer de páncreas, Paulina Rubio le dedicó un sentido mensaje de despedida.

“Con el corazón en la mano y profundo dolor les quiero comunicar que mi madre, la bella Susana Dosamantes, hoy inicia un nuevo ciclo, en total paz y rodeada de su familia”, escribió en sus primeras líneas.

La cantante Paulina Rubio aseguró que su madre es su “ejemplo de vida, un ser de luz, una mujer fuerte, hoy se incorpora a la vida eterna”. Tras despedirse de ella, agradeció a todos los miembros del hospital en Miami que la atendieron.

“Agradecemos enormemente a los doctores, enfermeras y todo el personal del hospital por cuidar profesionalmente a mi ángel”. Asimismo, pidió respeto a los medios ya que no dará declaraciones: “Agradecemos infinitamente su comprensión y respeto en este momento tan difícil. Pedimos privacidad para su familia y amigos”, finalizó.

TRAYECTORIA ARTÍSTICA DE SUSANA DOSAMANTES

Dosamantes, nacida en la ciudad mexicana de Guadalajara el 9 de enero de 1948, comenzó su carrera artística en el cine. Su primer papel fue la película "Remolino de pasiones" (1968) y llegó a participar en más de 28 producciones en la pantalla grande, incluyendo "Río Lobo" (1970), la cinta protagonizada por John Wayne.

Sin embargo, sus papeles más reconocidos han sido en las telenovelas. Dosamantes ha sido parte permanente de la historia del gigante mexicano de la televisión Televisa desde 1971, cuando fue parte del elenco de la versión original de "Muchacha italiana viene a casarse".

La actriz comenzó a destacarse en 1977, con su interpretación en la segunda versión de la icónica telenovela "Corazón Salvaje", en la que compartió con Angélica María, Juan Martín y Fernando Allende. Su rol más reciente fue el de Tita, viuda de Montiel, en la producción de 2021 "Si nos dejan".

Sin embargo, ningún papel le ha dado "más felicidad" que el de madre y abuela, afirmó la artista a Efe en la alfombra roja de Premio Lo Nuestro en Miami, en la que desfiló en febrero pasado, acompañando a su hija Paulina Rubio, quien fue reconocida por sus 30 años de carrera.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x05 Series y películas a las que siempre regresamos + nuestras recomendaciones

Todos tenemos una serie o película que no nos cansamos de ver. Si la encontramos empezada, la dejamos puesta, o entramos a nuestra aplicación favorita y es nuestra "vieja confiable". En este episodio hablamos de esas producciones que no tienen pierde y además te dejamos nuestras recomendaciones, para luego terminar con recomendaciones por el Día del Padre (sí, grabamos antes, pero tú escucha no más).