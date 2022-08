Taylor Swift acudió con un elegante minivestido de cadenas de pedrería plateada del diseñador Oscar de la Renta. | Fuente: EFE

Durante la gala 2022 de los MTV Video Music Awards (VMA), la cantante estadounidense Taylor Swift anunció el lanzamiento de su nuevo disco a fines de octubre en el que compartirá un concepto de 13 historias sin dormir a lo largo de su vida.

Swift, que acudió con un elegante minivestido de cadenas de pedrería plateada del diseñador Oscar de la Renta, anunció una nueva producción que será lanzada el próximo 21 de octubre que se titulará "Midnights", en el que contará trece historias de noches sin dormir a lo largo de su vida.



La estadounidense, en su discurso, alabó el trabajo de las mujeres detrás de las cámaras y destacó que este año, por primera vez habían, sido nominadas cuatro directoras de videoclips.

TAYLOR SWIFT, UNA DE LAS GRANDES GANADORAS

La cantante estadounidense Taylor Swift se impuso este domingo en los Video Music Awards (VMA), los galardones musicales más veteranos de la cadena MTV, en los que su canción "All Too Well" recibió el codiciado premio a mejor vídeoclip del año así como las distinciones a mejor vídeo en formato largo y mejor dirección.

HARRY STYLES TAMBIÉN TRIUNFÓ

Los premios del certamen de este año, entregados en un abarrotado Prudential Center, en la localidad de Newark (Nueva Jersey), estuvieron muy repartidos con tres estatuillas conjuntas para Lil Nas X y Jack Harlow por su versión de la canción "Industry Baby", y otras tres para Harry Styles.



Styles, que no acudió a la cita, se llevó el astronauta al mejor álbum del año por "Harry's House", mientras que su canción "As It Was, fue elegida como el mejor videoclip pop y mejor cinematrografía.







AUSENCIAS Y EXTRAVANGANCIA EN LA ALFOMBRA ROJA





La alfombra roja de estos premios nacidos en 1984 y en los que este año el astronauta estuvo personificado por el actor Johnny Depp, estuvo marcada por las ausencias y los atuendos de Lizzo y Lil Nas X.



La artista, que se llevó el premio en la categoría de "Video for Good" por su canción "About Damn Time" y que ha convertido su proceso personal de aceptación y autoconfianza en parte de su carrera, fue una de las primeras en hacer su aparición en la alfombra roja con un llamativo y voluminoso vestido negro azulado de Jean Paul Gaultier.



Por su parte Lil Nas X, recorrió la alfombra con una llamativa corona de plumas negras a juego con una falda de inspiración carnavalesca diseñadas por Harris Reed.



Pero también fueron llamativas las ausencias de algunos de los nominados. Además de Styles, tampoco acudió a la cita Billi Elish, que tenía 6 nominaciones y su trabajo "Happier than Ever" ganó el premio a mejor canción del año.



En la velada, también se echó en falta la presencia de Olivia Rodrigo, que tenía cuatro nominaciones y que el año pasado ganó el premio a nuevo artista, que en esta edición recayó en Dove Cameron .

Con información de EFE

