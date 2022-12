Taylor Swift | Fuente: AFP

La cantante y productora estadounidense Taylor Swift debutará como directora de la mano del estudio Searchlight Pictures, el mismo que está detrás de las oscarizadas 'Nomadland' (2021) y 'The Shape of Water'(2018), informaron este viernes los medios especializados.

"Taylor es una artista y una narradora única en su generación. Es una alegría y un privilegio genuinos colaborar con ella mientras se embarca en este emocionante y nuevo viaje creativo", dijo el estudio en un comunicado difundido por The Hollywood Reporter.

Los detalles sobre la trama y el potencial reparto todavía no se han facilitado.

La intérprete, de 32 años y ganadora de 11 Grammys, se impuso el pasado agosto en los Video Music Awards (VMA), los galardones musicales más veteranos de la cadena MTV, con el premio a mejor videoclip del año, mejor video en formato largo y mejor dirección por su canción 'All Too Well'. En 2020 también se llevó por 'The man' la distinción a la mejor dirección.

Experiencia cinematográfica

En los pasados festivales de Tribeca y de Toronto estrenó su cortometraje 'All Too Well: The Short Film', que ella dirigió y escribió, protagonizado por Sadie Sink y basado en su canción homónima.

Y ya en su presentación en Toronto, no descartó dar el salto con su propia ópera prima: "Si fuera lo correcto, sería un privilegio y un honor", dijo a la audiencia la cantante, que este octubre volvió a la senda del pop electrónico con 'Midnights', su décimo disco de estudio.

Alista gira

The Eras Tour es la nueva gira internacional en la que se embarcará la cantante estadounidense Taylor Swift, la primera en cinco años, a partir de marzo próximo en Estados Unidos y que también incluirá actuaciones fuera del país.

"Estoy encantada de anunciar mi próxima gira: Taylor Swift/The Eras Tour, un viaje a través de las eras musicales de mi carrera (¡pasado y presente!)", anunció la famosa cantante en su cuenta de Instagram.

El mensaje se acompaña de hasta diez fotografías de la estrella de la música y el logo de la que será su nueva gira, que según la cadena CNN se abrirá el 18 de marzo en Glendale (Arizona).

"La primera etapa de la gira será en estadios de los EE.UU., ¡con fechas internacionales que se anunciarán tan pronto como podamos!", agregó la cantante de Love Story. (Con información de Efe)

