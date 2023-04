Taylor Swift y Joe Alwyn confirmaron su relación en el 2017 y tenían planes de compromiso. | Fuente: Twitter

¿Se acabó el amor? Taylor Swift y Joe Alwyn decidieron terminar su relación hace algunas semanas. De acuerdo con el medio internacional Entertainment Tonight, la pareja decidió tomar caminos por separados.

“La relación acababa de seguir su curso. Es por eso que Alwyn no ha sido visto en ningún programa”, señaló la fuente cercana. La cantante continúa con su gira ‘The Eras’ y la próxima parada es Tempa, Florida.

Cabe resaltar que hace unos meses la pareja estaba pasando por un buen momento en su relación, pero ahora que ya no están juntos, no hay mucho detalle de por qué tomaron esta decisión, ya que han mantenido su romance fuera de los reflectores.

Si bien no eran muy abiertos en cuanto a su relación sentimental, Taylor Swift escribía canciones sobre él (como la de “Lover”) y hasta lo “presentó” en su documental ‘Miss Americana‘ de 2020, donde contó cómo le atrajo su estilo de vida normal.

Por otro lado, Joe Alwyn participó como compositor en algunos discos de ella, lo cual hizo bajo el seudónimo de William Bowery y que nos dejó ver, una vez más, la fuerte relación sentimental que estos dos mantenían.

Debuta como directora y guionista cinematográfica

Hace dos meses, Swift confirmó que debutará como directora de la mano del estudio Searchlight Pictures, el mismo que está detrás de las oscarizadas 'Nomadland' (2021) y 'The Shape of Water'(2018).

"Taylor es una artista y una narradora única en su generación. Es una alegría y un privilegio genuinos colaborar con ella mientras se embarca en este emocionante y nuevo viaje creativo", dijo el estudio en un comunicado difundido por The Hollywood Reporter.

Los detalles sobre la trama y el potencial reparto todavía no se han facilitado.

En los pasados festivales de Tribeca y de Toronto, la artista estrenó su cortometraje 'All Too Well: The Short Film', protagonizado por Sadie Sink y basado en su canción homónima.

Ya en su presentación en Toronto,la intérprete no descartó dar el salto con su propia ópera prima: "Si fuera lo correcto, sería un privilegio y un honor", dijo a la audiencia la cantante.

