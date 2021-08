Thalía cumple 50 años de vida. | Fuente: Instagram/@thalia

Thalía cumple 50 años y lo celebra con un mensaje en las redes sociales. A través de su perfil en Instagram, la intérprete mexicana compartió fotografías de su festejo y aseguró que vive “sin-cuenta” –sin tomar importancia– a los momentos que fueron negativos para ella en todo este tiempo.

“¡Happy birthday to me! 50. Y así vivo mi vida “sin-cuenta” de aquellas malas experiencias, sino más bien aprendiendo de ellas. Sin-cuenta de las personas que me hirieron, sino atesorando a las personas que me aman”, inició la cantante Thalía en la publicación por su cumpleaños.

“Sin-cuenta del valor social o económico de la gente, sino más bien de la sensación de paz, alegría y cariño que siento al estar con ellos. Sin-cuenta de la edad o del peso, ya que mi cuerpo no es más que el vehículo que mi alma conduce para así ella desarrollarse en este plano”, agrega la recordada protagonista de “María, la del barrio”.



Thalía celebra sus 50 años en Instagram

Thalía confiesa en Instagram vivir sin “resentimientos, envidias o corajes, ya que al sentirlos o al recibirlos y engancharte en estos, acortas tu calidad de vida” y sin tomar en cuenta “las veces que he caído, sino más bien de las que me he levantado”. Y, por último, sin importarle que cincuenta se escribe con “C”.

“La realidad es que se resetea tú vida para vivirla tomando en cuenta que lo más maravilloso e importante de todo…es el AMOR”, expresó. “Gracias Dios padre por llevarme en el centro de tu mano. Gracias a mi madre y a mi padre por haber sido el canal para traerme aquí (y por todo su amor y tantos globos y pasteles en mi infancia)”.

A través de las redes sociales, Thalía agradeció a su familia, amigos y seguidores por el amor y la compañía. “¡A celebrar a todo lo alto! ¡Feliz cumpleaños niña T!”, concluyó.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x11 Por qué WHITE CHICKS es una película de culto pop en lo absurdo

Quizás no sea una película de gran factura, pero WHITE CHICKS (o ¿Y dónde están las rubias?, si nos ponemos en modo traducción española) es una película de culto para la cultura popular. Nos ha regalado momentazos, memes y cuando nos la cruzamos en el cable, no podemos dejar de verla. Y ahora que está en Netflix, en una versión sin censura, pues teníamos que hablar de ella. Ah, y porque hace poquito no más uno de sus actores, el gran Terry Crews, estuvo de cumpleaños. Que disfruten este episodio tanto como nosotros.