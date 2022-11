“The Crown 5”: Imelda Staunton y Jonathan Pryce toman la posta como la reina Isabel II y el príncipe Felipe en la nueva temporada | Fuente: Netflix

La década de los años noventa fueron denominados por la reina Isabel II como “los annus horribilis”, una época en que la familia real vivió escándalos, infidelidades, divorcios y la imagen de los monarcas se vio afectada por las críticas. Estos años oscuros para la familia real son los que enmarcan la quinta temporada de “The Crown”, una de las series más exitosas de Netflix desde el lanzamiento de la plataforma de streaming.



La historia sobre la familia real británica y la icónica presencia de lady Diana marcan el furor de su estreno. RPP Noticias conversó con Imelda Staunton y Jonathan Pryce, quienes toman la posta de los famosos Olivia Colman y Tobias Menzies como la reina Isabel II y el príncipe consorte Felipe de Edimburgo de esta nueva entrega.



El estreno de la quinta temporada de “The Crown” llega dos meses después de la muerte de la soberana británica, el 8 de septiembre pasado, y que llevó a que Carlos, su primogénito, fuese proclamado como el nuevo rey. La historia de Carlos, lady Diana y Camila es un punto clave de la temporada. ¿Qué tanto es ficción y qué tanto se toman elementos de la vida real?



Imelda Staunton, nominada a los premios Oscar y a quien hemos visto en icónicas cintas como la saga “Harry Potter” La nana mágica” o en series como “Downtown Abbey”, se une a la serie de Netflix para interpretar a la reina Isabel II en las dos temporadas, incluyendo la temporada final que se estrenará en los siguientes años y que marcará el final de la serie.



“Sí, los eventos recientes (la muerte de la reina y la asunción de Carlos como rey) colorearán esta serie. Sin embargo, creo que nuestro tipo de sentimiento es que sería un gran consuelo para la gente ver a la reina (en pantalla). Y a Felipe (el príncipe consorte) que también murió. Eso, en realidad, sería un consuelo y creo que a la gente le gustará estar en esa compañía”, dijo.



Por su parte, Jonathan Pryce, nominado a los premios Oscar por “Los dos papas” y reconocido por su participación en “Piratas del Caribe” y “Juego de tronos”, asume la interpretación del príncipe Felipe, consorte de la reina Isabel II, a quien dieron vida en las anteriores entregas Matt Smith y Tobias Menzies.



Para él, también será reconfortante, para quienes admiraban a la reina, verla encarnada en “The Crown”.



“Creo que no es coincidencia que las cifras de audiencia de ‘The Crown’, las funciones repetidas aumentaron un 50 %, lo que demuestra que la gente realmente quiere ver este programa y quiere ver a la reina encarnada en ‘The Crown’. Y como Imelda dice creo que lo encontrarán muy reconfortante, aquellos que necesitan consuelo y también muy informativo sobre sus vidas en los años 90”, agregó.

DANDO VIDA A FELIPE E ISABEL



Para Jonathan Pryce, actor que da vida al príncipe Felipe de Edimburgo, fallecido en abril de 2021, esta quinta temporada muestra una evolución de los personajes con respecto a las temporadas anteriores.



“Lo estoy interpretando más o menos a la misma edad que yo, Felipe estaba entre el inicio o mediados de los 70 años, así que creo que será diferente a las temporadas anteriores. Esto se sentirá un poco más como el día de hoy (lo actual). Estamos más cerca de los eventos de los años 90 que de las otras temporadas y eso trae sus desafíos, porque las personas tienen su propia visión de esos tiempos. El desafío es si estará a la altura de la imagen de Felipe y la familia real. Creo que lo hemos hecho muy bien por lo que he visto. Estoy muy entusiasmado con la quinta temporada y con la evolución de la historia de las temporadas anteriores”, menciona.



Por su parte, Imelda Staunton señala que su versión de la reina Isabel II sostiene su interpretación en el rostro de la monarca, con quietud.



“Aprendí que un aspecto de la Reina era que su fe era muy importante para ella. Su fe le dio, obviamente, una fuerza interior porque pudo haber tenido puntos de vista, pero sus manos siempre han estado atadas. Pero, su rostro me dio un gancho actoral muy bueno para aferrarme a mi Isabel,debido a que tiene una gran quietud y su fe, me permitió entrar en esa parte de su carácter. Así que realmente me encanta que cuando estamos en el set, entre la acción y el corte, realmente me encanta ser el centro que ella suele ser”, resalta.



Finalmente, Pryce resaltó que la serie de Netflix ficciona lo que va más allá de la vida pública de la pareja real y cómo vivieron esa década compleja.



“En lo que respecta a Felipe, es divertido. Me resulta divertido interpretarlo, interpretar a alguien que absolutamente dice lo que piensa y no le importa quién lo sepa. Y como ejercicio actoral está bastante bien porque cuando los ves en público, físicamente, son muy cómodos: te darán la mano, sonreirán y seguirán adelante. No hay muchos grandes gestos. Creo que esa es la forma en que podrían pasar la vida, especialmente su vida pública, con mucha comodidad y eso es divertido de hacer. Te das cuenta de que no tienes que ser demostrativo todo el tiempo para que la gente sepa cómo te sientes y cómo piensas. Hay mucho de ¿cómo te sientes en estos días?, sobre todo tipo de cosas. Creo que Felipe e Isabel no tienen como parte de su vocabulario el hablar de cómo se sienten”, sostiene.



NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x07 HOUSE OF THE DRAGON: no esperábamos nada, pero nos está dando todo

La precuela de Juego de Tronos ha hecho que vuelva el romance de esperar cada domingo en la noche. Laura Amasifuén, Diego Pajares Herrada y David Honores comentan los 9 episodios de esta primera temporada como una suerte de previa del final de temporada de este domingo. Tú pasa y escucha, no más.