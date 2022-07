Natalie Portman regresó con su papel de Jane Foster en 'Thor: Love and Thunder'. | Fuente: Marvel

'Thor: Love and Thunder' se estrenó el 7 de julio en y es la cuarta película protagonizada por Chris Hemsworth. En ese sentido, Taika Waititi volvió a ponerse tras las cámaras en esta nueva entrega, en la que regresa Natalie Portman, quien retomó su papel de Jane Foster, la cual se convertirá en la Poderosa Thor. "Es importante que haya más superheroínas en el cine", defiende el director neozelandés.

En 'Love and Thunder', Thor, quien acompaña a los Guardianes de la Galaxia por sus aventuras en el espacio, deberá volver a ver Valkiria tras encontrarse con Gorr, llamado el carnicero de dioses, quien ha comenzado a matar a toda deidad existente. Una misión en la que se reencontrará con su antiguo amor, la científica Jane Foster. "Realmente, el mayor desafío que tiene el dios del trueno en esta película es encontrarse a sí mismo", explicó Waititi.

"Su mayor reto es despertarse, mirarse al espejo y ver reflejado su rostro todos los días. Es ver a la persona en la que se ha convertido, no sabe ya quién es. Todo lo que conocía ha ido perdiéndose, se encuentra sin un destino claro. Ya no tiene familia, tampoco pareja, comienza a cuestionarse todo, desde el inicio hasta el final. Espero que le hayamos dado una respuesta a las dudas existenciales que tiene", continuó señalando el director, quien también firma el guion.

Uno de los aspectos fundamentales del largometraje, es la presencia notable de protagonistas femeninas poderosas. "Jane Foster regresa convertida en Poderosa Thor. En cierta forma, regresa de manera muy diferente, ahora tiene mucho más peso en la historia. Es una superheroína, pero eso no es lo más importante, sino que hemos desarrollado más a fondo su personaje. Eso es también es esencial, especialmente para el público joven", argumentó Waititi.

"Es fundamental contar con referentes como Jane, que todo el público, hombre, mujeres, niños y niñas, vean a personajes femeninos en estos roles. Que un chico o una chica puedan sentirse reflejados, que valoren su valentía, su fuerza. Eso es lo importante", agrega el cineasta. "Tenemos que tener más presencia en materia de papeles femeninos, pero también necesitamos que no vean más allá", añade Tessa Thompson.

"Debemos ser referentes más allá de nuestro sexo"

"Por ejemplo, en el rodaje, los dos hijos pequeños de un miembro del reparto me comentaron que Valkiria era su personaje favorito y eso era lo genial. Quiero que seamos referentes más allá de nuestro sexo, debemos romper esas barreras", continúa declarando la actriz, quien defiende el compromiso de Marvel con la diversidad en esta entrega. "Las películas tienen que tener la capacidad de mostrarnos cómo debe ser el mundo", expone, destacando que también debe hacerse "incluso con los pequeños detalles".

'Thor: Love and Thunder' es el tercer largometraje que dirige Taika Waititi para una compañía de Disney, tras haber realizado 'Thor: Ragnarok' para Marvel y 'Jojo Rabbit' para Searchlight Pictures, además de haber dirigido un episodio de 'The Mandalorian' para Lucasfilm. Su próximo proyecto, 'Next Goal Wins', también está producido por Disney, mediante su sello Searchlight Pictures, lo que muestra la confianza del director por la compañía.

"Hay una apuesta por el talento que me gusta, he podido también trabajar con profesionales que han sido muy agradables. También creo que, dentro de Disney, con factorías como Pixar, se realizan proyectos muy edificantes, que van más allá del valor monetario. Me gusta que apuesten por el público familiar, pero también que traigan mensajes o historias positivos, que aporten algo más", explica Waititi.

Dirigida por Taika Waititi, quien firma el guion junto con Jennifer Kaytin Robinson, 'Thor: Love and Thunder' está protagonizada por Chris Hemsworth, Christian Bale, Tessa Thompson, Jaimie Alexander, Russell Crowe y Natalie Portman; además de contar con la presencia de Chris Prett, Pom Klementieff, Dave Bautista, Karen Gillan, Sean Gunn, Vin Diesel y Bradley Cooper como los Guardianes de la Galaxia.

