"No hagas películas de superhéroes": fue el consejo que Leonardo DiCaprio dio a Timothée Chalamet | Fuente: AFP

Timothée Chalamet, el actor franco-estadounidense que en los últimos años ha consolidado su carrera gracias a títulos como Dune, Mujercitas o La Crónica Francesa, reveló que Leonardo DiCaprio le dio una recomendación para sobresalir y mantenerse en la convulsionada industria de Hollywood.

Ambos actores coincidieron en Don't Look Up, la película que Netflix entrenó en 2021 bajo la dirección de Adam McKay. En entrevista con British Vogue, Chalamet dijo que, en aquella ocasión, su compañero de reparto le dio un breve pero significativo consejo: "Nada de drogas duras, ni películas de superhéroes".

Cabe precisar que Chalamet ya contó en 2021 que había recibido este consejo, pero en aquel momento no quiso revelar el nombre de su mentor.

"Uno de mis héroes -no puedo decir quién o me patearía el trasero- me rodeó con el brazo la primera noche que nos conocimos y me dio algunos consejos: nada de drogas duras ni películas de superhéroes", contó entonces a la revista Time.

Timothée Chalamet, al igual que Leonardo DiCaprio, inició su carrera a temprana edad; a sus 26 años ya ha forjado una amplia trayectoria, recibiendo varias nominaciones al Oscar y obteniendo importantes premios por su actuación.



Al Pacino quiere que Timothée Chalamet lo reemplace en 'Heat 2'

Al Pacino comentó que le gustaría que Timothée Chalamet interprete al policía Vincent Hanna, papel al que dio vida en la película "Heat" en 1995, si alguna vez se llega a hacer una segunda parte, pues cree que es el joven de 26 años es un actor "maravilloso" y "de muy buen ver".

Pacino, quien junto a Robert De Niro presentó en el festival de Tribeca la versión en 4K de la cinta policíaca, respondía así a una pregunta del moderador de un coloquio, y luego precisó que la idea de tener que elegir a su sustituto le parecía una petición "extraña".

Incluso, pidió al público que llenaba las butacas del teatro neoyorquino de United Place que diesen sus sugerencias, ante lo cual, sorprendentemente, la propuesta que más fuerte se gritó fue el cantante inglés Harry Styles.

Si no tienes idea de qué va la nueva serie ambientada en el universo de Juego de Tronos, no te preocupes, has llegado al lugar correcto. Aquí estamos para pintarte el panorama de la nueva serie de HBO: quién traiciona a quién, qué familias de Westeros se enfrentarán, cuál será la intriga de esta serie... en este episodio extra, Diego Pajares Herrada conversa con David Honores, fanático del universo creado por George R.R. Martin y quien ha leído el libro en el que se inspira esta precuela de los Targaryen. ¿No tienes muchas expectativas de la serie? Después de escucharnos, te quedarás con las ganas de que ya se estrene.