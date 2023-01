Rodrigo de Paul vs Camilia Homs: el escándalo en el que también se vio involucrada la cantante Tini Stoessel, actual pareja del futbolista. | Fuente: Instagram

Rodrigo de Paul, recientemente consagrado campeón mundial con Argentina, ha visto opacada su celebración debido a una serie de controversias con su expareja Camila Homs; ambos mantienen un tenso vínculo desde que el futbolista hizo pública su relación con la cantante Tini Stoessel.

El inicio de esta novela se dio en octubre del 2021, cuando Rodrigo y Tini comenzaron a seguirse en Instagram. No pasó mucho tiempo y ambos fueron captados en situaciones comprometedoras, avivando los rumores de un posible romance. De Paul asegura que se encontraba recientemente separado de su esposa, quien había dado a luz hacía unos meses.

No fue hasta junio de 2022 que confirmaron su romance con su primera foto juntos en Instagram. La noticia enfureció a Camila Homs, quien pronto lo haría saber a través de sus redes sociales; la agresividad de sus comentarios y los fuertes cruces con su expareja provocaron una explosión mediática.





La gota que derramó el vaso

El escándalo puso en peligro la participación de Rodrigo de Paul en el Mundial de Qatar 2022, pero el jugador logró enfocarse en el fútbol a pesar de toda la controversia que experimentó antes de la competición. Antes de su viaje, el futbolista se animó a declarar sobre su romance y respondió a las críticas que lo vincularon a un supuesto engaño a su expareja.

"Tini es una persona muy querida. Yo le explico un poco el ambiente del fútbol, ella me explica un poco de su ambiente, de cómo son los fanáticos y cómo se movilizan. Nosotros estamos bien, felices; se dijeron muchas cosas lamentablemente erróneas. Al principio uno dice: 'es un juego mediático'", dijo a América Tv de Argentina.

Tras el apoteósico recibimiento de la Selección albiceleste por su victoria mundialista, Camila se habría molestado con Rodrigo por ir a ver primero a Tini y no a sus hijos. El futbolista aclaró a los medios que le fue imposible visitar a sus engreídos, pues hubo un gran tumulto de gente en las calles de Argentina.





La denuncia

De acuerdo a medios argentinos, Rodrigo y Tini tuvieron un tenso cruce con Camila Homs, la modelo les habría enviado mensajes de fuerte calibre en privado. "Ante ello, ambos decidieron bloquear toda comunicación con ella, y así evitar leer estos ataques verbales de la exnovia de Rodrigo", así lo informó el portal web TN.

Debido a las constantes amenazas y hostigamientos, Rodrigo decidió denunciar a Camila. A través de programa LAM, el periodista argentino Ángel De Brito difundió algunos mensajes entre Camila y Rodrigo. En ellos, la modelo no tuvo reparos en insultar a la cantante.

Camila aseguró a América TV de Argentina que no ha recibido ninguna notificación judicial de su exesposo. Sin embargo, allegados al deportista, sostienen que Homs habría pedido una tregua para poner paños fríos a la situación.

Hace poco, Camila Homs volvió a ser noticia luego de protagonizar un video cantando una canción contra Tini Stoessel y Rodrigo De Paul en las playas de Punta del Este, en Uruguay, lo que generó un gran revuelo en las redes sociales.

"Ole, le, oh, la, la... Tini se la come y Cami se la da", entonaba un grupo de personas en referencia al romance que la cantante tiene con De Paul. Para sorpresa de muchos, Camila arengó juntó al público y también comenzó a cantar.

Lo último que Camila mencionó a los medios fue que no recibió "ninguna notificación" sobre una denuncia por parte del futbolista. "No sé y no tengo ganas de hablar de este tema, que el 2022 quede para atrás y adelante con el 2023", señaló al programa Intrusos.

