James Cameron está preparando un documental que explique científicamente que era imposible que Jack sobreviviera. En declaraciones al medio canadiense Toronto Sun durante la promoción en Canadá de su nueva película, "Avatar: The Way of Water", el director busca ponerle fin a las quejas que durante más de dos décadas ha estado escuchando sobre por qué Rose (Kate Winslet) no le hizo espacio a Jack (Leonardo DiCaprio) en la tabla que le salvó la vida.

En esa famosa escena, Rose y Jack se sueltan las manos de forma que él acaba hundiéndose en las profundidades del mar. Si bien Cameron ha explicado en numerosas ocasiones que la muerte de Jack era necesaria por cuestiones narrativas, el director aseguró en la entrevista que ahora probará por qué Jack no pudo haber salido con vida de esa situación.

"Hemos realizado un estudio científico para acabar con todo este asunto y darlo por finiquitado de una vez por todas", declaró el cineasta. El director adelantó que para llevar a cabo la investigación recrearon la balsa de la película para llevar a cabo un "exhaustivo análisis forense" con un experto en hipotermia.

"Usamos a dos dobles que tenían la misma masa corporal que Kate y Leo y les pusimos sensores por todas partes. Los metimos en agua helada y comprobamos si podrían haber sobrevivido mediante diversos métodos y la respuesta fue que no había forma de que ambos sobrevivieran. Solo uno pudo sobrevivir", justificó James Cameron.

El resultado del análisis estará listo en febrero de 2023 y se estrenará como un "pequeño especial" que estará disponible en National Geographic. El documental acompañará el reestreno en cines de todo el mundo de "Titanic" por su restauración en 4k, el Día de San Valentín.

Leonardo DiCaprio y Kate Winslet casi no protagonizan Titanic

En una entrevista con la revista GQ, el director comentó que Leonardo DiCaprio y Kate Winslet casi se quedan sin sus roles protagónicos.

Cameron explicó que inicialmente estaba pensando en alguien como Gwyneth Paltrow para interpretar a Rose, y que, si bien se había propuesto a Winslet como una opción, temía que ella termine encasillada por sus papeles anteriores.

"En realidad, no vi a Kate al principio", admitió. "Ella también había hecho un par de dramas históricos, y se estaba ganando una reputación como 'Corset Kate' haciendo cosas históricas". Como se sabe, la protagonista de 'Titanic' también participó en dramas de época como: 'Sense and Sensibility' en 1995, seguida de 'Jude' y 'Hamlet' un año después.

El cineasta continuó diciendo que tenía miedo de que poner a Winslet en el papel porque pensó que sería "el casting más perezoso del mundo"; sin embargo, finalmente accedió a conocerla. Por supuesto, pensó que "ella era fantástica", y el resto es historia.

