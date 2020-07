Harvey Weinstein fue condenado el pasado 11 de marzo a 23 años de prisión en Nueva York. | Fuente: EFE

Varias mujeres abusadas sexualmente y hostigadas mientras trabajaron para la compañía del ahora convicto productor de cine estadoundense Harvey Weinstein recibirán una compensación económica de un total de 19 millones de dólares, según un acuerdo dado a conocer por la Fiscalía General de Nueva York.



El pacto, que debe ser aprobado por las cortes de bancarrota y por la del distrito de Manhattan, es resultado de una demanda que presentó la Fiscalía en febrero de 2018 contra el productor, su compañía Weinstein y su hermano Robert Weinstein por mantener un ambiente hostil de trabajo.



También de una acción colectiva presentada por separado por un grupo de mujeres que fueron acosadas y agredidas sexualmente por Weinstein, informó la fiscal general, Letitia James, en un comunicado.



Weinstein, que era el productor de cine más poderoso de Hollywood, fue condenado el pasado 11 de marzo a 23 años de prisión en Nueva York por violación y agresión sexual a dos mujeres, tras un juicio que dio voz a sus víctimas y cimentó las reivindicaciones del movimiento feminista del #MeToo, que catalizó su escándalo.



De acuerdo con el comunicado, el acuerdo garantiza que las mujeres que experimentaron un ambiente de trabajo hostil, acoso sexual y discriminación de género mientras trabajaban para la compañía, así como de abuso sexual por parte del famoso productor, tienen derecho a obtener restitución del fondo que se ha creado para víctimas, dotado de 19 millones de dólares.

SIN PACTOS DE CONFIDENCIALIDAD

"Harvey Weinstein y la compañía les fallaron a sus empleadas. Después de todo el acoso, las amenazas y la discriminación, estas supervivientes finalmente reciben algo de justicia", afirmó James en el comunicado en que dio a conocer el acuerdo.



Este acuerdo liberará a las víctimas de Weinstein de cualquier pacto de confidencialidad relacionado con cualquier conducta sexual de Weinstein que hayan firmado con el productor, su compañía o cualquiera de sus pasados representantes.



"Luchamos una batalla larga y agotadora en la sala del tribunal" en el distrito de Manhattan donde se llevó a cabo el juicio, dijo la actriz Caitlin Dulany, que forma parte de la demanda colectiva.



"Weinstein evitó responder por sus actos durante décadas y fue un momento poderoso para que nos uniéramos y exigiéramos justicia", indicó además en el comunicado.



La actriz ha sostenido que el productor la agredió sexualmente en 1996 en un hotel en Francia, cuando acudieron al Festival de Cannes para promover una película.



"ES UNA VICTORIA"

La fiscal general aseguró que el acuerdo "es una victoria" para todas las mujeres que han sufrido acoso sexual, discriminación, intimidación o represalias por parte de su empleador.



"Agradezco a las valientes mujeres que se presentaron para compartir sus historias con mi oficina. Siempre llevaré sus historias en mi corazón y nunca dejaré de luchar por el derecho de cada persona a poder trabajar sin acoso", indicó.



Las denuncias contra Weinstein, que aparecieron en octubre de 2017 en publicaciones de la revista The New Yorker y The New York Times, desataron una oleada de críticas que confluyeron en el movimiento #MeToo, con un amplio despliegue mundial.



A raíz de ese caso aparecieron muchas denunciantes que culparon de lo mismo a otras figuras del mundo del cine, de los medios de comunicación y la política.



Weinstein se entregó a las autoridades de Nueva York en mayo de 2018 para enfrentar las acusaciones en su contra, que lo llevaron a un juicio el pasado enero.

Con información de Efe.