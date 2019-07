Eugenio Derbez reveló que le desfiguraron un lado del rostro en golpiza por defender a un perro | Fuente: Instagram

Eugenio Derbez es uno de los actores más queridos por los fanáticos del cine y la tv. El actor de "Familia P.luche" es conocido por su amor a los animales, una estima que en varias ocasiones lo ha puesto en peligro.

El actor reveló a "Sale el sol" que en una ocasión fue golpeado y quedó tirado en la calle tras defender a unos perros que eran obligados a pelear por sus dueños. “Si tú me tomas una foto y divides la cara, este lado lo tengo mucho más caído, tengo mucho más caído este cachete que el del otro lado, hasta la uso para las películas, lado triste, lado alegre”

Derbez contó que esos golpes desfiguraron su rostro y lo llevaron a una sala de operaciones. "Me patearon un en la cara y se me salió un hueso y me tuvieron que hacer cirugía reconstructiva. (Lo realizó) un cirujano plástico de la Cruz Roja. Me metieron el hueso otra vez y me reconstruyeron todo, quedé bastante bien, pero por defender a unos perros de unos tipos que los estaban poniendo a pelear y me metí”

"Siempre ando metido en problemas por defender a los perros, un día voy a ser un libro contando todas las historias de cuando me he metido (a defender a los animales) y hasta cuando me desfiguraron esta parte de la cara por defenderlos", contó.

Pese a los problemas en los que se ha metido por defender los derechos de los animales, Eugenio afirma que no se arrepiente de sus decisiones. "Nunca me he arrepentido por lo que he hecho por los animales. Cada vez que me veo al espejo veo que tenfo este lado más colgado que el otro, pero vale la pena".

NO VEN SUS PELÍCULAS

El actor y comediante mexicano Eugenio Derbezsorprendió a sus seguidores al revelar una de las reglas que mantiene en su hogar. En declaraciones al programa “Hoy”, reveló que debido a un trauma d su infancia, ha prohibido que su hija vea sus películas.

Según reveló, cuando era pequeño tuvo un episodio traumático al ver en televisión a su madre, Silvia Derbez, besándose con un hombre que no era su padre. Esta escena terminó provocando el llanto de un infante Eugenio.

“Yo tenía la misma edad de Aitana, como cuatro años […] pasan en la tele una película de Pedro Infante. Es la primera vez que veo a mi mamá besar a un hombre que no era mi papá, en una escena besaba a Pedro Infante. Me traumé, o sea me puse a llorar por horas”, reveló Derbez.