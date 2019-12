Liam Payne, ex One Direction, protagonizó una pelea a las afueras de un bar | Fuente: Instagram

Liam Payne, ex miembro de la boy band One Direction, protagonizó una pelea con tres miembros de seguridad a las afueras de un bar en Texas, donde estaba acompañado de su pareja Maya Henry.

De acuerdo con TMZ, Payne peleaba verbalmente con la seguridad del local, pese a que los testigos del hecho intentaban calmarlo. El portal explica que la pareja salió del establecimiento e intentó ingresar nuevamente, siendo retenidos en la entrada por la seguridad.

El hecho no terminó ahí. Liam Payne usó sus redes sociales para denunciar publicamente el trato que recibió por parte de los trabajadores del local. "Tres miembros de seguridad de 'The silver foxs' me atacaron sin razón, mientras tenían en la mano mi identificación. Tomé fotos de todo esto, espero verlos en la corte, imbéciles", escribió.



CARRERA EN SOLITARIO

El año pasado, Liam Payne, exintegrante de One Direction, reapareció con un nuevo sencillo titulado “Familiar” en colaboración del músico urbano J Balvin, quien puso el toque latineo en el nuevo disco de Payne que debuta como solista.

“Familiar” es la mezcla de ritmos latinos con R&B trayendo una fresca e innovadora vibra entre los dos artistas, equilibrando el estilo pop del ex One Direction y el ‘flow’ del cantante de reguetón.

Liam Payne se lanzó en solitario con su single "Strip That Down" junto a Quavo. La canción ha vendido más de 8,5 millones de unidades hasta la fecha en itunes.

Tras "Strip That Down", el artista lanzó la canción "Bedroom Floor", que supera los 80 millones de reproducciones en Spotify, con un video oficial protagonizado por Bella Thorne.