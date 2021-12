RPP Noticias conversó con Rachel Zegler y Ariana DeBose, quienes dan vida a María y Anita, protagonistas de la nueva cinta, sobre su elección para el personaje. | Fuente: Instagram

“West Side Story” (2021) nos trae de regreso la historia de amor por excelencia de los musicales. Esta vez, de manos de Steven Spielberg, “Amor sin barreras”, como se traduce su título al español, la adaptación moderna de “Romeo y Julieta” trae a Ansel Elgort y Rachel Zegler como Tony y María.

RPP Noticias conversó con Rachel Zegler y Ariana DeBose, quienes dan vida a María y Anita, protagonistas de la nueva cinta, sobre su elección para el personaje y cómo fue traer de regreso uno de los musicales más clásicos de Broadway a la gran pantalla.

Para Rachel Zegler, quien interpreta a María en la cinta, este personaje es un sueño hecho realidad. “Fue tan genial, es un sueño hecho realidad para mí, fue un sueño. Ni siquiera me di cuenta hasta que estuvo en mis manos (el papel), nunca me vi a mí misma haciéndola en el cine porque nunca vi que se vea la representación latina positiva en el cine, así que no era algo que pensé que fuera posible para mí”, comentó.

Zegler resalta que para ella “es un gran honor ser la primera latina en interpretar a Maria en la pantalla y que me lo entregue tan gentilmente Steven Spielberg”. “Esa responsabilidad estuvo en mi corazón todo el tiempo que estuvimos filmando. Un sueño hecho realidad es la mejor manera de poner pero también es mucho trabajo duro por parte de muchas personas diferentes que hicieron de María, estoy muy orgullosa de quién resultó ser”, agregó.

Por su parte, Ariana DeBose toma la batuta de Rita Moreno al interpretar a Anita en esta nueva versión. Para ella es algo retador y “tienes que estar un poco loco” para ser Anita, un papel que llevó a Moreno a la fama.

“Rita Moreno y su interpretación de Anita es amada por muchos dentro de esta industria y dentro de la comunidad latina. Ella ha sido nuestra nuestra representación literalmente como la de la única ganadora del Oscar”, comentó.

DeBose resaltó que se ha sentido apasionada “por aceptar este trabajo porque sabía que tenía una visión diferente de la lectura”.

“Tengo experiencias de vida inherentemente diferentes (a Rita): soy afro latina y, en virtud de eso mismo, nuestras Anitas son diferentes y eso obliga a esta interpretación del personaje tenga un camino ligeramente diferente. Estoy muy orgullosa de lo que la gente ve en la pantalla y creo que fuimos muy valientes con Tony Kushner, estamos tan dispuestos a tomar esa experiencia vivida y hablar de ella en este juego de pantalla que no la rehuimos de ninguna manera. Cambiar es maravilloso y doloroso a veces, para mí es así”, finalizó.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 10 ANNETTE, un musical siniestro y tan fascinante como desconcertante





En la cartelera local cayó un ovni: se estrenó "Annette", la nueva película del director francés Leo Carax. En este episodio, los críticos de cine Renato León, Leny Fernández y José Carlos Cabrejo analizan al detalle este musical extraño, oscuro y fascinante. Para ellos, la mejor película del año. Ojo, los primeros 20 minutos SIN SPOILERS, pero después harto SPOILER. ¡Pasa y escucha!