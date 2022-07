Will Smith habla sobre la bofetada a Chris Rock y le pide disculpas por “su comportamiento inaceptable” | Fuente: AFP

Han pasado cuatro meses desde que Will Smith protagonizó un polémico momento en la gala de premiación de los Oscar 2022, en el que abofeteó a Chris Rock, el presentador de ese segmento de la gala.

En un video publicado en sus redes sociales oficiales, Smith explicó que se tomó este momento, después de reflexionar y “darle vueltas al tema”, para responder algunas de las preguntas más consultadas por sus fans.

“Está todo borroso. Me comuniqué con Chris y el mensaje que me respondió es que no está preparado para hablar y que cuando lo esté, lo hará. Así que te digo, Chris, te pido disculpas. Mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí cuando estés listo para hablar”, comentó Smith en el video.

FUE SU DECISIÓN

Smith comentó que, pese a lo que se decía en las redes sociales, él fue el único responsable de la acción en contra de Chris Rock y dejó claro que su esposa Jada Pinkett Smith no lo incitó a la agresión.

“Tomé la decisión por mi cuenta, a partir de mis propias experiencias y mi historia con Chris. Jada no tuvo nada que ver conejo. Lo siento, mi amor. Quiero pedir perdón a mis hijos y a mi familiar por haberme dejado llevar así en ese momento”, explicó.

Además agregó que se sintió como un pedazo de m$%& al pensar en sí mismo. “He pasado los últimos tres meses repitiendo y comprendiendo los matices y las complejidades de lo que pasó en ese momento. No puedo entenderlo todo ahora mismo, pero puedo deciros a todos que no hay ninguna parte de mí que piense que fue la forma correcta de actuar. No hay ninguna parte de mí que piense que es la forma óptima de manejar una falta de respeto o un insulto. Intento no pensar en mí mismo como un pedazo de mierda”, subrayó.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x06 BETTY LA FEA deja Netflix en su mejor momento en el streaming

“Betty la fea” es de esas telenovelas entrañables que hicieron de las situaciones comunes un fenómeno televisivo. En este episodio comentamos qué es lo que más nos gusta (o no) de la telenovela creada por Fernando Gaitán, los villanos, personajes y hasta terminamos reflexionando sobre nuestras propias vidas (como siempre, ya nos conocen). Tú escucha no más.