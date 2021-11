El actor Will Smith publicó su libro de memorias “Will” en el cual se refirió a su padre, William Carroll Smith, quien falleció en el 2016 por cáncer. | Fuente: Twitter

El actor Will Smith publicó su libro de memorias “Will” donde compartió pasajes desconocidos de su vida y más sobre su infancia. La celebridad de Hollywood se refirió a su padre, William Carroll Smith, quien falleció en el 2016 tras perder la batalla contra el cáncer.

Sin embargo, no tiene el mejor recuerdo de él ya que golpeaba a su madre y él vio todos los abusos que cometía en su hogar en Filadelfia, Estados Unidos. Los golpes y los insultos eran pan de cada día, hasta que confesó que pensó en matarlo.

Cuando Will Smith tenía nueve años, su papá le pegó en la cabeza a su madre haciendo que ella escupiera sangre. Ese momento fue lo que marcó su vida y el concepto que tenía sobre su progenitor:

“Una noche, mientras le llevaba desde su dormitorio hasta el baño con cuidado, una oscuridad surgió dentro de mí. El camino entre esas dos estancias pasa por la parte superior de las escaleras. Cuando era niño, siempre me dije a mí mismo que algún día vengaría a mi madre. Que cuando fuera lo suficientemente mayor, cuando fuera lo suficientemente fuerte, cuando ya no fuera un cobarde, lo mataría”, dijo el actor a la revista People.

Will Smith lanzó este mes su libro de memorias titulado "Will" donde cuenta pasajes desconocidos de su infancia. | Fuente: Instagram

El concepto de Will Smith sobre su padre

En las primeras páginas de su libro, Will Smith destaca la forma en cómo era su padre y más en la manera en la que abusaba de su madre frente a él y sus hermanos. No obstante, rescató el hecho de que siempre estuvo presente en sus presentaciones ya sea en el colegio o de manera profesional:

“Mi padre era violento, pero también estuvo en cada obra de teatro y recital que daba. Era alcohólico, pero estaba sobrio en los estrenos de cada una de mis películas”, escribió el actor.

Si bien William Carroll Smith era violento, nunca dejó que en su familia faltara un plato de comida en la mesa, esa fue la única virtud que Will Smith copió de su padre:

“Escuchó cada disco. Visitó todos los estudios (de grabación). El mismo perfeccionismo intenso que aterrorizó a su familia fue por el que consiguió poner comida sobre la mesa todas las noches de mi vida”.

