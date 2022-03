Marlene Favela | Fuente: Instagram

"Cuidado con el ángel" fue una producción de Televisa estrenada en el 2008 y protagonizada por William Levy y Maite Perroni. Sin embargo, en los planes iniciales de la producción, la pareja de ficción del actor cubano iba a ser la actriz Marlene Favela, quien inclusive hizo una prueba de imagen, antes de dar un paso al costado.

Durante un video publicado en su canal de YouTube, la actriz mencionó la razón por la que no quiso continuar en la telenovela "Cuidado con el ángel" junto al actor.

La actriz ya había realizado todas las pruebas y el cásting, pasos que superó exitosamente, por lo que los encargados de dirigir la novela decidieron que junto a William Levy iban a ser la pareja protagónica.

La productora de la novela la volvió a llamar para que algunas pruebas más, pero la actriz mencionó que esa situación la incomodó, más aún si anteriormente ya le habían comunicado que se había quedado con el papel.

“Yo creo mucho en las energías y creo mucho que cuando uno siente que no debe estar es mejor retirarte. También creo mucho en las cosas por las que debo luchar”, manifestó Marlene Favela. Es por eso que cuando recibió la llamada, su instinto le decía que no quería actuar en la novela, por lo que no aceptó la propuesta y se retiró.

También mención que la pareja protagónica que quedó en el proyecto, Levy y Perroni, lo hizo excelente y eso se ve reflejado en el éxito rotundo que tuvo la novela y el incremento de la popularidad de los actores.

