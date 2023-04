McConaughey reveló hace poco que su madre 'conoció' al padre de Harrelson cuando estaba atravesando su segundo divorcio. | Fuente: Instagram

El actor Woody Harrelson confirmó que podría ser hermano por parte de padre de su compañero de profesión Matthew McConaughey, quien ya había hablado de esta posibilidad.

Durante su participación en el programa The Late Show de Stephen Colbert, este miércoles por la noche, Harrelson validó lo que McCounaghey contó en una entrevista en el podcast Let’s Talk Off Camera with Kelly Ripa el pasado 14 de abril.

Aunque lo hizo entre bromas, el actor dejó claro que "hay algo de veracidad" en lo que McConaughey dijo.

Explicó que una vez que ambos estaban con la madre de McConaughey ella le dijo a Harrelson: "Conocí a tu padre". Y lo hizo de una forma "llena de insinuación".

Según Harrelson, la madre de su compañero se había tomado un "año sabático" tras su su segundo divorcio y habría conocido más íntimamente a su padre.

Se harán pruebas de ADN

Reconoció que ambos han pensado en hacerse un test de ADN para comprobar si es cierto, aunque también explicó que se trata de algo mucho más importante para Matthew McConaughey.

"Ella estaba separándose de Jim, el supuesto padre de Matthew cuando conoció a mi padre” explicó Harrelson. "Queremos hacernos la prueba de ADN, aunque para él supone un problema mayor porque siente que está perdiendo a un padre. Pero yo le digo: 'No, estás ganando un padre y un hermano diferente'".

En marzo pasado, ambos actores anunciaron que volverían a trabajar juntos, esta vez para una nueva comedia que se transmitirá a través de la plataforma de streaming Apple TV+. La serie parece dar visos de la historia que contó McConaughey. El nuevo proyecto multimedia lleva a versiones ficticias de ellos y sus familias en un rancho en Texas, donde tendrían que reunirse.

El proyecto se titula ‘Brother from another mother’ (Hermano de otra madre, en su título en español) y da cuentas de “una sentida historia de amor de pareja dispareja que gira en torno al extraño y hermoso vínculo entre Matthew McConaughey y Woody Harrelson".

