La relación duró cinco años, pero siempre se han mostrado amigables el uno con el otro. | Fuente: Instagram / Xuxa

Tras la muerte de Edson Arantes do Nascimento, conocido mundialmente como Pelé, amigos y colegas de todas las disciplinas y distintas partes del mundo, le dedicaron sentidos mensajes a través de las redes sociales.

Sin embargo, buena parte de la atención se enfocó en la publicación que hizo la recordada animadora infantil Xuxa, que en la década de los 80 protagonizó un famoso romance con el astro brasileño.

A través de su cuenta en Instagram, la 'reina de los bajitos' expresó sus condolencias a toda la familia de la leyenda del fútbol, incluyendo su esposa Marcia.

"Marcia, Kelly, Edinho, Jennifer, Joshua, Celeste y otros hijos del corazón, nietos, sobrinos, Lucia... Y todos los que han estado del lado de Dico (como era conocido en su infancia), mi abrazo afectuoso", escribió la brasileña junto a una fotografía que muestra a varias manos entrelazadas sobre las del exfutbolista.

"Que el dolor de la pérdida se convierta en buenos recuerdos para que el duelo sea menos pesado. Marcia, que Dios te dé la templanza que necesitas", agregó la presentadora.

Xuxa y Pele: ¿Cómo empezó la relación?

Xuxa y Pelé comenzaron su romance antes de que ella se convirtiera en animadora infantil; tenía 17 años y una reciente carrera como modelo y actriz. Él tenía 39, acababa de divorciarse de Rosemeri Cholbi, su primera esposa, y era padre de Kelly Cristina, Edinho y Jennifer.

Se conocieron en una sesión de fotos y el flechazo fue inmediato. Pelé le pidió permiso al padre de Xuxa para invitarla a cenar. El hombre pensó que se trataba de una broma, pero terminó accediendo.

"Pensé que sería un amor para toda la vida. Fue entre mis 17 y mis 23 años cuando me enamoré de él y no puedo decir que haya sido una persona que no amé y que no fue importante", recordó Xuxa en el Programa da Sabrina.

La relación duró cinco años, pero siempre se han mostrado amigables el uno con el otro, Xuxa nunca tuvo reparos en explicar por qué el vínculo no prosperó: "Era una relación abierta, pero abierta solo para él". Sin embargo, siempre dejó en claro que durante todo este tiempo mantuvieron una muy buena amistad.

Luego de terminado su romance con Xuxa, Pelé rehízo su vida sentimental; se casó primero con Assiria Lemos y luego con Marcia Aoki, la mujer con la que compartió hasta el último día de su vida. Además de los tres hijos que tuvo con su primera esposa, Pelé descubrió que tenía otros hijos, producto de sus aventuras.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x07 HOUSE OF THE DRAGON: no esperábamos nada, pero nos está dando todo

La precuela de Juego de Tronos ha hecho que vuelva el romance de esperar cada domingo en la noche. Laura Amasifuén, Diego Pajares Herrada y David Honores comentan los 9 episodios de esta primera temporada como una suerte de previa del final de temporada de este domingo. Tú pasa y escucha, no más.