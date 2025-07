¿Y dónde está el policía?: quién es quién en la nueva comedia con Liam Neeson y Pamela Anderson

Liam Neeson cambia la acción por las risas en el regreso de esta clásica saga de comedia, que ya llegó a los cines de Latinoamérica. LO acompaña Pamela Anderson y un elenco de grandes actores.

La justicia tiene nuevo rostro… y un poco más de años. Liam Neeson, recordado por su intensidad dramática en La lista de Schindler (1993) y sus papeles de acción en Búsqueda implacable (2008) y Furia de titanes (2010), deja las armas por los risas en ¿Y dónde está el policía? (The Naked Gun, en inglés), donde comparte pantalla con Pamela Anderson. Dirigida por Akiva Schaffer, esta es la cuarta entrega de la franquicia iniciada por Leslie Nielsen en 1988. Han pasado 37 años desde aquel estreno original, y ahora Neeson, a sus 73 años, interpreta al teniente Frank Drebin Jr., hijo del icónico personaje, mientras que Anderson, de 58, encarna a Beth Davenport, su interés amoroso.

¿Quién es quién en la nueva ¿Y dónde está el policía?? Aquí te lo contamos...

Liam Neeson es Frank Drebin Jr.

Neeson interpreta al hijo del inolvidable Frank Drebin. Siguiendo los pasos de su padre, el teniente se ve envuelto en una investigación llena de caos, disparates y, por supuesto, crimen. Con una larga lista de películas de acción y una nominación al Oscar por La lista de Schindler, esta comedia marca un giro inesperado (y refrescante) en su carrera.

Liam Neeson interpreta a Frank Drebin Jr. en la nueva versión de '¿Y dónde está el policía?'.Fuente: Paramount Pictures

Pamela Anderson es Beth Davenport

Pamela da vida a Beth Davenport, una mujer decidida a resolver el asesinato de su hermano. Recientemente ha aparecido en The Last Showgirl, donde fue nominada al Globo de Oro, además de títulos como la serie Baywatch: Guardianes de la Bahía y The People Garden.

Pamela Anderson interpreta a Beth Davenport en '¿Y dónde está el policía?'.Fuente: Paramount Pictures

Paul Walter Hauser es Ed Hocken Jr.

Ganador del Globo de Oro y el Emmy por Black Bird, Hauser interpreta al capitán Ed Hocken Jr., inseparable compañero de Drebin. Lo conocimos como Stingray en Cobra Kai y recientemente apareció en Los 4 Fantásticos: Primeros pasos.

Paul Walter Hauser interpreta a Ed Hocken Jr. en '¿Y dónde está el policía?'.Fuente: Paramount Pictures

Kevin Durand es Sig Gustafson

Durand interpreta al rudo Sig, un criminal encargado de vigilar a Drebin por órdenes de su jefe. Su rostro te será familiar de series como The Strain o películas como X-Men Origins: Wolverine, Robin Hood y El planeta de los simios: nuevo reino.

Kevin Durand interpreta a Sig Gustafson en '¿Y dónde está el policía?'.Fuente: Paramount Pictures

Danny Huston es Richard Cane

Huston encarna al gran villano: Richard Cane, líder de la organización criminal que pone en jaque a Drebin. Ha trabajado en películas como Wonder Woman, Angel Has Fallen y Ivans Xtc, esta última le valió una nominación a los Independent Spirit Awards.

Danny Huston interpreta a Richard Cane en '¿Y dónde está el policía?'.Fuente: Paramount Pictures

¿Quiénes completan el reparto?

Además de Liam Neeson y Pamela Anderson, el reparto incluye a:

Liza Koshy como la detective Barnes

como la detective Barnes Cody Rhodes como el bartender

como el bartender CCH Pounder como la jefa Davis

como la jefa Davis Busta Rhymes como ladrón de banco

como ladrón de banco Michael Bisping como él mismo

como él mismo Eddy Yu como el detective Park

como el detective Park Moses Jones como Nordberg Jr.

como Nordberg Jr. 'Weird Al' Yankovic como él mismo



¿Dónde y cuándo ver ¿Y dónde está el policía??

Después de 31 años desde la tercera entrega y 37 desde la original, ¿Y dónde está el policía? ya llegó a los cines de Latinoamérica, incluido Perú, el jueves 31 de julio. En Estados Unidos y Canadá, el estreno será el 1 de agosto.

Mira el tráiler de ¿Y dónde está el policía? a continuación...

