Yalitza Aparicio, quien dio vida a Cleo en "Roma", debutó como columnista invitada en "The New York Times". | Fuente: AFP

Yalitza Aparicio debutó como columnista invitada en el diario "The New York Times", después de haberse alejado de la actuación desde su protagónico en “Roma”. Así es como la actriz mexicana se convirtió en tendencia, en las redes sociales, por su artículo titulado “En México, ‘Roma’ encendió una llama por los derechos de los trabajadores”.

En el 2018, protagonizó la aclamada película “Roma”, la cual se convirtió en una de las más ganadoras en los Oscar 2019. Incluso, la joven recibió una nominación a Mejor Actriz, la cual no ganó, pero marcó un precedente en la representación de las personas indígenas en los medios masivos.

Con el estreno de la cinta de Alfonso Cuarón, afloró nuevamente la conversación de temas relacionados al racismo y clasismo en México.

"Hola a todos, estoy aquí trabajando para ayudar a mi país a ser menos racista mientras soy tendencia a causa de ello. Aprovecho para compartirles mi primer artículo para el @nytimes, espero que les guste. ¿Cómo va su sábado?" https://t.co/J7JoNdDrCA — Yalitza Aparicio Martínez (@YalitzaAparicio) May 24, 2020

“De repente, la gente en mi país de origen, México, estaba hablando sobre temas que durante mucho tiempo han sido tabú aquí: racismo, discriminación hacia las comunidades indígenas y especialmente los derechos de las trabajadoras domésticas”, escribe Aparicio en la columna de opinión de "The New York Times".

Cabe destacar que esta pieza forma parte de una sección especial, donde diversos personajes se hacen la siguiente pregunta: “¿Por qué importa el arte?”.

“La industria del cine era ajena a mí. Cuando era niña, no podía reflejarme en las personas que vi en las pantallas de cine; los actores y actrices no se parecían en nada a las personas que conocía, y sus historias se centraron en mundos muy alejados del mío”, relata Yalitza Aparicio. “Como adulta, estudié para ser maestra y no pensé en convertirme en actriz”, agregó.

Sin embargo, con “Roma”, la actriz oaxaqueña notó lo importante que era el cine para representar a distintos grupos de la sociedad, después de que fueran marginados, durante años, en la pantalla grande.

“Después de que fui nominada a un premio de la Academia por interpretar a Cleo, comenzaron a circular comentarios racistas en las redes sociales. Los comentaristas cuestionaron por qué fui nominada, haciendo referencias a mi origen social y étnico”, asegura.

Para Yalitza Aparicio, eso fue muy doloroso, pero también ponía muchos temas sobre la mesa. “Una mujer indígena no era una digna representante del país, dijeron algunos. Fue difícil para mí ver y escuchar este tipo de declaraciones. Pero gracias a ellos estaban sucediendo conversaciones reales. Finalmente, estas discusiones destacaron la importancia cultural y política de la diversidad en la sociedad, el arte y los medios de comunicación”, agregó.

Finalmente, la nominada al Oscar agradece haber podido dar vida a Cleo en “Roma”, y ahora se concentra en trabajar en su activismo. “Cleo tuvo un efecto muy profundo en mi vida e interpretarla me colocó en mi camino actual: estoy usando mi activismo recién descubierto para mejorar las condiciones sociales en México, defender la igualdad de género y promover la diversidad”, concluyó.