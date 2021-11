“Yo soy Betty, la fea”: Muere Raúl Santa, actor que le dio vida al 'Pupuchurro'. | Fuente: Composición

El actor Raúl Santa, reconocido por su participación en “Yo soy Betty, la fea”, falleció el día lunes 15 de noviembre. La noticia fue confirmada por su compañero de reparto Julio César Herrera, quien le dio vida al popular Freddy Stewart Contreras.

Por medio de sus redes sociales, el actor colombiano se despidió de su colega por un sentido mensaje: “Gracias, Raúl querido”. En la dedicatoria también compartió una foto donde sale Santa interpretando al famoso ‘Pupuchurro’.

En “Yo soy Betty, la fea”, el personaje del artista se había separado de Sofía, su esposa, la secretaria de EcoModa e integrante del ‘Cuartel de las feas’, para iniciar una relación con la modelo Jenny, aspirante a ser imagen de la empresa de moda.

Raúl Santa le dio vida al 'Pupuchurro', exesposo de Sofía y pareja de la modelo Jenny en "Yo soy Betty, la fea". | Fuente: Twitter

Actores de “Yo soy Betty, la fea” se despiden de Raúl Santa

Tras darse a conocer la noticia de su fallecimiento por Julio César Herrera, Ana María Orozco, protagonista de la novela colombiana, también recurrió a sus redes sociales para darle el último adiós a su colega.

“Lamento mucho la partida del queridísimo actor y gran compañero Raúl Santa. QEPD. Te abrazo fuerte mi Valeria Santa”, escribió.

Asimismo, Martha Isabel Bolaños, actriz que le dio vida a la ‘Pupuchurra’, lamentó la partida de Raúl Santa con quien compartió varias escenas en la producción de Caracol Tv hace más de 20 años.

“Acabo de recibir la triste noticia de que nuestro compañero Raúl Santa regresó a la fuente. Nuestro famoso ‘Pupuchurro’. Que su dulce alma descanse en paz”, publicó en Twitter.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x18 Only Murders in the Building o cómo un asesinato nos puede regalar personajes entrañables

Hay demasiadas cosas buenas en esta serie: el regreso de Steve Martin (!!!), Selena Gomez (!!!), un Martin Short más que a la altura y una química realmente entrañable. Además de un humor extraño (en el mejor sentido) que nos ha gustado mucho, más allá del misterio que los asesinatos ofrecen (no se dejen engañar, no es una serie oscura). Comentamos SIN SPOILERS durante un buen rato por si aún no las has visto, luego CON SPOILERS para regodearnos juntos en esta buena producción de Star+.